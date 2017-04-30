〈南部〉遠距超音波影像判讀 大武衛所上線
〔記者王秀亭／台東報導〕為克服偏鄉醫療資源不足困境，台東縣大武鄉衛生所與衛福部桃園醫院合作，增設超音波影像判讀服務，讓大武地區居民在衛生所就能進行超音波掃描，不必再花一個多小時車程到台東市區醫院，衛生所主任盧克凡表示，緊急病人三分鐘內就能完成判讀，但能否迅速判讀仍取決於當地的網路速度。
南迴居民免遠赴台東市區
南迴地區醫療資源有限，民眾為超音波掃描需往返奔波，大武衛生所去年爭取經費引進超音波掃描機後，今年三月加入部立桃園醫院「醫療影像判讀中心」平台超音波判讀服務，昨天上午啟用，同步舉辦「護肝護膽」超音波醫療影像檢查，透過遠距傳輸，直接將影像傳至桃園醫院，再由桃園醫院專科醫師提供即時影像判讀。
部立桃園醫院放射線科主任楊菁華指出，該院從九十七年起設立醫療影像判讀中心，至今支援全台廿九家原住民族及離島地區衛生所，判讀Ｘ光、超音波及心電圖醫療影像，台東縣有達仁、長濱、鹿野、金峰及大武鄉衛生所加入Ｘ光判讀服務，而大武是台東第一家建置與桃園醫院連線超音波判讀的衛生所。
網路頻寬傳輸速度待克服
啟用儀式上，由盧克凡實地操作，與桃園醫院端的腸胃科主任賴俊穎直接對話，不過，受到網路頻寬限制，速度與日前測試相較稍慢，立即以替代方案，透過手機APP，以4G傳輸，讓直接判讀過程順暢，盧克凡說，現在技術、人員已不是問題，要讓判讀更迅速，恐需加強大武地區的傳輸速度。
台東縣衛生局表示，今年還會持續建置延平、海端鄉、成功鎮、台東市及太麻里鄉衛生所醫療影像判讀系統，爭取相關醫療設備，亦會加強偏鄉網路頻寬升速。
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標題：〈南部〉遠距超音波影像判讀 大武衛所上線
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