〈北部〉宜縣長選戰升溫 陳歐珀嗆林姿妙

2017-04-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕下屆宜蘭縣長選舉競爭白熱化，爭取民進黨提名的立委陳歐珀，批國民黨籍羅東鎮長林姿妙只會跑攤沒有願景；林姿妙說，不回應口水戰，日後會提出完整的施政藍圖。

明年底的宜蘭縣長選戰，陳歐珀、宜蘭市長江聰淵爭取民進黨提名，林姿妙則是國民黨熱門人選，某些民調顯示，林姿妙現階段支持度最高，綠營是否會輸掉宜蘭這個民主聖地，成為政壇熱門話題。

陳批只跑攤沒願景

陳歐珀最近上新聞節目，點名林姿妙只顧「選民服務」，完全沒有提出宜蘭願景，昨受訪進一步表示，很多鄉親跟他說，沒聽過林姿妙談到宜蘭願景，想要參選縣長的人，應該具體說明宜蘭發展方向。

陳歐珀又說，林姿妙一再提起羅東政績，但她執政多年來，看不出有解決問題的能力，尤其對宜蘭縣農舍、地價稅等重大議題，似乎都沒有意見，想選縣長的人，不能這樣沒有作為。

談到競選抱負，陳歐珀說，宜蘭是台灣的文創原鄉、宜居城市、觀光大縣及環保首都，會利用這些在地優勢，帶領宜蘭走向世界，讓世界看見宜蘭。

林駁口水戰沒意義

針於陳歐珀的批評，林姿妙回應，她勤走基層，傾聽鄉親意見，作為日後制定施政藍圖參考，等到時機成熟，再提出完整說帖，打口水戰對宜蘭發展沒有幫助。

江聰淵則認為，宜蘭縣是個特色城市，歷經長期綠色執政，成為兼具環保、文、化觀光大縣，如何傳承核心價值，是他努力方向，他的團隊已經準備好了。

江聰淵說，近期將啟動請益之旅，拜會台南市長賴清德等人，汲取他們的施政經驗，同時守護宜蘭好山好水，延續百工技藝與文化傳統、強化國際競爭力，促使宜蘭與國際接軌。