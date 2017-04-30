〈北部〉黨籍案勝訴 賴進坤要國民黨還公道
2017-04-30
〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨去年以花蓮縣議會議長賴進坤為綠營人士「助選」為由，由黨主席洪秀柱將賴開除黨籍，賴認為黨中央處分違反民主原則，向台北地院提出確認黨員資格存在訴訟，法院最近判決賴進坤黨員資格仍存在。他說，提告是為了爭一個真相，也希望國民黨還自己一個公道。
賴進坤身兼全國宜蘭同鄉會理事長，去年花蓮市長補選期間，在議會接待民進黨候選人張美慧、及為張站台的高雄市長陳菊，被國民黨認為「是在幫民進黨助選」，進而開除黨籍。
賴進坤昨獲知黨員資格存續後相當振奮，他說，他身為宜蘭同鄉會理事長，陳菊「來者是客」，只不過是「禮貌性接待」，卻「有人」為達成排除異己的政治目的，到處找中常委去黨部告狀、說他藍皮綠骨，他真的無法吞下這口氣，強調他為國民黨付出這麼久，曾幾何時一個無黨籍的「變色龍」成了「正藍軍」，自己卻被「乞丐趕廟公」？
他說，希望台灣的風氣應該要導正，大家好好坐下談談合作，彼此競爭也還是可以合作，出發點都應該為了台灣好，不該鬥爭這麼厲害。
賴進坤循王金平案例，提出確認黨員資格訴訟，北院審理後認為，國民黨中常會審查過程中，並沒有「無異議認可之方式通過」的過程，未經決議，只有黨主席洪秀柱直接裁示通過，法官認為不符合「多數共識決」，已明顯違反「人民團體法」的民主原則及會員資格除名的相關程序規定，因此法院認為，國民黨開除賴進坤黨籍無法認定為合法、有效，因此判決賴進坤黨員資格存在、國民黨敗訴，而全案還可上訴。
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國民黨去年以花蓮縣議會議長賴進坤為綠營人士「助選」為由，由黨主席洪秀柱將賴開除黨籍，賴認為黨中央處分違反民主原則，向台北地院提出確認黨員資格…
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