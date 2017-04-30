〈北部〉前瞻城鄉建設上千億 蕭美琴：協助爭取

2017-04-30

澄清「忽略花蓮」說法

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁、國民黨花蓮市民代接連質疑行政院前瞻計畫忽略花蓮，民進黨籍立委蕭美琴昨與行政院東部服務中心執行長許傳盛、黨籍縣議員等人召開記者會回應，蕭美琴說，花東鐵路雙軌計畫四百多億元，以特別預算專案挹注，可讓工程加速進行；地方政府若能確實評估在地需求積極提案，會全力協助爭取。

蕭美琴說，中央政府將改善東部交通列為首要政策，因此前瞻基礎建設優先將花東鐵路雙軌計畫納入「軌道建設」項目，直接以特別預算專案挹注；其他軌道建設計畫，諸如購票系統更新、南迴台東潮州電氣化等也都納入。

另外，「水環境建設」可有效改善花蓮自來水普及率等相關建設，蕭美琴說，花蓮自來水普及率全台倒數，偏鄉山區距離主要自來水管線遠，接管成本高，在經費有限之下，過去僅逐年編列預算做延管工程，未來也將家快進度。此外，花蓮的河川溪流、區域排水及海堤都待改善，加上深層海水產業發展，都能仰賴水環境建設來整體規劃，也帶動花蓮深層海水產業升級。

而專為地方需求規劃的「城鄉建設」，僅次於「軌道建設」，提列了一千三百多億元，包括改善地方交通建設、文化資產、運動休閒、產業、部落營造等。蕭美琴舉例，包括花蓮縣定古蹟將軍府、廣設長照據點及在地產業發展等，呼籲縣府積極提出計畫爭取，她也將全力協助。

蘇花改二期 催交部評估

針對蘇花改二期計畫未列入前瞻建設，蕭美琴回應，蘇花改一期工程即將完工，為有效接續工程進行，她已多次要求交通部盡速評估，與執行長許傳盛持續積極爭取，為花東居民道路安全努力。

縣議員莊枝財批評，縣府指出有提前瞻計畫，但計畫書在哪裡？只會操作對立，他說，過去縣府寫的計畫不夠認真，例如日出香榭大道花三億元鋪黑白石板，國民黨執政時就被退件多次，他希望縣府多加把勁、和中央攜手讓花蓮更好。

傅崐萁日前批評前瞻計畫內花蓮都沒份，遭中央漠視。他說，蘇花改一期即將通車，但二期工程完全沒有著落，他希望中央儘快核定蘇花改東澳南澳、和中和仁、大清水崇德、崇德新城等尚未改善的路段；而國民黨籍市代表李振瑋也到行政院東服中心陳情，盼中央更多資源挹注花蓮並規劃重大建設，花蓮才有未來。