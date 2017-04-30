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〈北部〉養一年蟑螂 高中生科展獲獎

2017-04-30

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市建功高中參加桃竹竹苗四縣市三十九所高中職的科展競賽，四項參賽作品全數獲獎，囊括工程、地球與行星科學、物理與天文學科三項特優以及動物與醫學佳作。學生為研發作品養了一年蟑螂，還被電擊。

高二學生張萬安、許育嘉、郭柏辰為研究蟑螂的生存環境，花一年時間在保鮮盒內飼養二十七隻蟑螂，雖僅獲佳作，但特殊的研究內容與克服恐懼的實驗精神讓評審豎起大拇指。

之前從沒想過養蟑螂的三人，研究題目是「『制』罰『蟑』否—美洲蜚蠊的高熱逆境正向懲罰制約研究」，探討蟑螂的恐懼行為，並製造冷熱源觀察蟑螂的適應性，發現蟑螂會對寒冷與炎熱的環境產生恐懼。

張萬安說，一開始覺得蟑螂很噁心，接觸後才發現蟑螂很努力生存，不會主動攻擊人，實驗過程中，打掃實驗室的學妹還一度誤會在「遛蟑螂」，嚇得花容失色。

學生吳嘉輝、周靖棨及劉騏鋒利用電場與火焰電漿的耦合作用，控制火焰面積和偏折角度，做成另類滅火器，過程中常被產生的電弧電擊。

林宜萱、王綉孋以「不但不『鏽』且『鋼』強的金屬」獲工程學科特優；廖哲暉、陳懷平、謝秉燁以「涇渭分明—河川分界的奧妙」獲地球與行星科學特優。

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  • 張萬安（右）、許育嘉（中）、郭柏辰（左）三人探討蟑螂的恐懼行為，並製造冷熱源觀察蟑螂的適應性。（市府提供）

    張萬安（右）、許育嘉（中）、郭柏辰（左）三人探討蟑螂的恐懼行為，並製造冷熱源觀察蟑螂的適應性。（市府提供）

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