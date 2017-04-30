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〈北部〉〈新月沙灘海洋音樂嘉年華〉施放4晚煙火 民代憂空污盼取消

2017-04-30

建議其他方式創造觀光效益

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市新月沙灘海洋音樂嘉年華活動，即將在七月登場，有廠商擬贊助施放四晚煙火，每晚十八分鐘，市民代表楊瑞蘭憂心煙火雖美但恐有污染空氣之虞，建議改以其他方式創造觀光效益。

帶動氣氛 年輕人挺煙火秀

竹北市長何淦銘表示，這項活動深受年輕人喜愛，預定七月二十二日起一連兩個週休假期（星期六、日）共舉辦四天，為了讓活動更熱鬧，廠商提議贊助施放煙火，每場十八分鐘，為晚會劃下完美句點，若代表會認為不妥，考量社會觀感，將與廠商溝通，研議是否取消。

不過，也有不少年輕人力挺，二十一歲工讀生黃智揚就認為，活動終場煙火秀是很讚的安排，大部分人都會屏息以待，如果煙火特別精彩，將帶動整個氣氛，觀眾興奮程度不亞於看偶像演唱會，他支持施放煙火。

楊瑞蘭說，據她了解，施放煙火時，火藥爆炸與燃燒會產生懸浮微粒、二氧化硫、氮氧化物、多環芳香烴及一氧化碳等，污染物會持續數小時，對環境造成嚴重負擔。

楊瑞蘭肯定市公所推廣濱海觀光的努力，但近幾年社會各界多努力推動節能減碳、保護地球，公所辦活動若是帶頭施放煙火，恐形成強烈的矛盾現象。

她認為即使是廠商免費贊助，公所也應該謹慎規劃，要創造觀光效益，也未必要施放煙火，如設計水舞表演也是不錯的選擇，建議公所不妨做問卷調查，探知民眾的想法和喜好。

兩年前因為八仙樂園塵爆事件，竹北市公所取消新月沙灘海洋音樂嘉年華的煙火秀，曾分批銷毀由廠商贊助且已進口的煙火。

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  • 新月沙灘海洋音樂嘉年華活動即將在七月登場，市代擔心施放四晚煙火有空氣污染之虞。圖為新月沙灘。（資料照，記者廖雪茹攝）

    新月沙灘海洋音樂嘉年華活動即將在七月登場，市代擔心施放四晚煙火有空氣污染之虞。圖為新月沙灘。（資料照，記者廖雪茹攝）

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