〈北部〉4度流標 苑裡鎮立游泳池找嘸業者
2017-04-30
業者去年退場 目前大門深鎖
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕夏天腳步逼近，可是苗栗縣苑裡鎮民今夏恐怕沒地方游泳。苑裡鎮立游泳池長期委外經營，原本業者去年退場後，公所於去年底迄今四度上網招標，都無人問津，游泳池目前大門深鎖，讓想游泳的鎮民感到無奈，盼公所積極招商。
公所將修改標案內容再招標
苑裡鎮長杜文卿指出，原本承租的業者表示，依苑裡鎮立游泳池既有配置，除了一般售票窗口服務人員，另須安排三名救生員，人事成本高，但冬天來客人數銳減，有時候一天不到十個人，門票收益入不敷出，實在吃不消。
杜文卿表示，除了原本的業者，公所也徵詢其他多家業者意願，都反映營運成本高，難以達到收益，希望公所能調高游泳池門票價格，放寬營運條件等，降低業者營運成本。有業者建議，既然冬季泳客少，就不要開放游泳池，只開放烤箱、蒸氣室等，就能省下聘請救生員的開銷。
鎮長指票價若太高 恐會反彈
杜文卿說，游泳池票價由代表會討論決定，票價高低攸關鎮民權益，若票價太高，鎮民恐怕也會反彈，鎮民不上門，業者等同也沒獲利。
至於業者反映放寬營運條件，經公所會開會討論，目前研擬朝調整游泳池營運時段及淡季部分設備不開放的方式，節省業者成本，以提高投標意願。鎮公所表示，炎炎夏日，鎮公所也希望繼續提供鎮民消暑好去處，將儘速修改標案內容，上網招標，讓游泳池重新開張。
邱姓鎮民指出，希望游泳池趕快重新開張，不過游泳人口數不足，導致業者負擔重，如何積極招商，活化公有設施，是公所必須正視的問題。
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