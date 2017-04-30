〈北部〉綠色消費樂購月 環保商品享折扣

2017-04-30

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕市府環保局即日起到五月廿一日舉辦「綠色消費樂購月」活動，結合大潤發、家樂福、愛買、國軍福利站等賣場，推出綠色商品尋寶趣、綠色商品百元特賣會，讓消費者有機會以低於五折的優惠，購買「環保標章」的綠色商品。

「綠色消費樂購月」活動昨天、今天在大潤發平鎮店登場，環保局長沈志修扮演超級業務員，向消費者推銷有「環保標章」的衛生紙、洗衣精、洗衣粉等綠色商品。

他表示，各賣場將不定時推出綠色商品優惠，也輪流在每週末的下午一點到五點舉辦百元特賣會，不論環保衛生紙、環保洗衣精，只要一百元就能買到，環保局再加碼「買一送一」，等於每件綠色商品都低於五折。

「綠色消費樂購月」活動，陸續將於五月六日、七日在愛買楊梅店與桃園店登場，五月十三日、十四日在國軍福利站內壢站、龍岡站，五月廿日、廿一日在家樂福內壢店舉行。