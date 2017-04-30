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〈北部〉桐花未盛開 野餐派對仍有千人

2017-04-30

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕桃園客家桐花祭系列活動「桐花野餐派對」，昨天在龍潭區甘家堡登場，雖然附近的桐花仍未盛開，讓民眾稍覺美中不足，但一千多位民眾仍帶著帳篷、野餐墊在油桐樹下開心享用自備的餐飲點心，歡度三天連假的第一天。

參加「桐花野餐派對」的民眾，攜家帶眷在油桐樹下的草皮上，鋪上野餐墊、搭起帳篷，並插上小風車、裝飾品在周邊，精心布置環境，再擺上披薩、壽司、飯糰、滷味、麵包等，闔家度過悠閒的假日午後時光。

雖然桐花尚未盛開，但派對邀請阿卡貝拉團體「尋人啟事人聲樂團」、金曲客家樂團「黃子軒與山平快」接力演出，讓民眾看得很開心；會場也設置「桐花泡泡屋」，是闔家合影的最佳景點，為一家人感情增溫不少。

市長鄭文燦也前來同歡，他說，野餐是民眾最喜歡的活動之一，桃園客家桐花祭舉辦「桐花野餐派對」，邀民眾接近客家山林之美，體驗先民「與大自然和平相處」的共生理念。

賞桐健行 明起網路報名

客家桐花祭系列活動的「賞桐健行」、「桐螢共舞音樂會」，將於五月六日在楊梅區東森山林度假酒店舉行，客家事務局局長蔣絜安說，賞桐健行將於五月一日開放網路報名，額滿為止，即日起到五月十四日有「搭機捷賞桐花」攝影活動，只要上傳桐花美照就能抽獎，相關訊息可上「桃園客家桐花祭」網站查詢。

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  • 「桐花野餐派對」吸引民眾闔家同歡。（記者周敏鴻攝）

    「桐花野餐派對」吸引民眾闔家同歡。（記者周敏鴻攝）

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