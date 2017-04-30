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〈北部〉桃園42位模範母親表揚 皆有動人故事

2017-04-30

蔡春綢 下半身癱瘓養3女

〔記者謝武雄／桃園報導〕溫馨的母親節即將來臨，市長鄭文燦昨天提前表揚全市四十二位模範母親，何麗梅辛苦照顧腦性麻痺的女兒，她的女兒今年從交通大學畢業，也是全球第一位以自身經驗在全球腦麻年會發表論文；蔡春綢雖然下半身癱瘓、靠輪椅代步，但她樂觀地教養三個女兒，自己也考取各項電腦執照，目前擔任身障協會課程的助教。

卓張六妹 高齡百歲仍硬朗

獲獎的模範母親，年紀最大的是卓張六妹，已高齡一百歲，鄭文燦介紹她時，她身體硬朗地揮手打招呼；葉莊桔是市議員葉明月的媽媽，葉明月也陪同領獎。主辦單位安排雅均藝術舞蹈團、享樂十弦樂團表演節目，慰勞模範母親的辛勞。

何麗梅 顧腦麻女交大畢業

何麗梅負擔家計又要照顧腦性麻痺的女兒筱智，蠟燭兩頭燒，她從事保險業務時帶著女兒在身旁，也培養筱智接觸人群的習慣，筱智今年將從交大人文社會系畢業，在學校發表國際論文，九月要攻讀研究所。

陳金滿也陪同聽障兒子星鋐一路成長、復健，就讀小五的星鋐在媽媽永不放棄下，語言能力已到達一般兒童的八十五％；林惠卿照顧視障兒子也無怨無悔，如今兒子已結婚獨立，她是快樂的單親媽媽。

張玉華照顧自閉症的小兒子永寧，二十年如一日，她說，永寧小時候幾乎天天和死神拔河，有一次帶永寧從醫院回家，尚未到家就沒有呼吸、臉色發黑，緊急送醫才救回一命，她最大的願望就是希望孩子健康平安。

鄭文燦表示，全天下的媽媽都一樣偉大，媽媽遇到困難時會非常勇敢、堅強，這一代的母親尤其辛苦，成長時被要求做好媳婦、好牽手，兒女長大後又要扮演好阿嬤的角色，繼續照顧孫子。

他表示，為了降低媽媽的負擔，市府推動許多社會福利政策，包括保母制度、親子館、公托中心、幼兒園等，照顧孩子與老人的責任不應該完全由家庭承擔，社會福利制度可以分擔部分的壓力與辛勞。

四十二位模範母親名單如下：

李王秀鳳、邱淑英、張曾幼、陳謝春桃、葉純英、洪王萬金、梁羅桃妹、林廖香妹、葉莊桔、朱紅燕、吳秀月、許金鍊、林金鳳、劉李金連、陳彭秋妹、謝彭永妹、陳張阿扁、許蔡招治、李郭綉花、陳鐘綉勤、徐許秀月。

陳呂月美、董信美、鄭陳阿秀、卓張六妹、范姜徐義妹、鄧李寶霞、林金妹、陳桂香、許謝佩慈、鄭秋子、張玉華、林惠卿、蔡春綢、陳李阿雪、蔡美錦、馮玉英、陳金滿、陳麗娟、謝惠琴、何麗梅、簡春香。

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  • 何麗梅和家人合影，筱智獻花給媽媽感謝辛勞。（記者謝武雄攝）

    何麗梅和家人合影，筱智獻花給媽媽感謝辛勞。（記者謝武雄攝）

  • 100歲的卓張六妹，神采奕奕地向大家揮手。（記者謝武雄攝）

    100歲的卓張六妹，神采奕奕地向大家揮手。（記者謝武雄攝）

  • 蔡春綢雖然靠輪椅代步，但還是樂觀向上。（記者謝武雄攝）

    蔡春綢雖然靠輪椅代步，但還是樂觀向上。（記者謝武雄攝）

  • 桃園市長鄭文燦和42位模範母親合影。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦和42位模範母親合影。（記者謝武雄攝）

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