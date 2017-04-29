〈南部〉催生428兒保日 家扶定點快閃表演
2017-04-29
〔記者楊金城／新營報導〕呼應家扶基金會催生政府將428（Yes兒保）訂為兒童保護日，北台南家扶中心昨天結合新營高工熱舞社學生在新營菜市場展現活力的兒保操，進行定點快閃表演，還有如廟會遶境般的遊行，提醒民眾保護兒童的觀念，相當吸睛。
為了催生訂定四月廿八日的兒保日，泰安堂太子會及蝶虹吉普車隊贊助兩部吉普車加入遊行快閃活動，為兒童保護「讚」聲。
遊行隊伍行經新營市區，獲不少民眾揮手或比讚表達支持，接著在立上幼兒園進行另場快閃活動，師生一起響應家扶兒保日「LOVE HUGS護童擁抱」運動，家扶社工、學生和幼兒園師生相互擁抱。
北台南家扶中心主任莊淑惠說，希望透過護童擁抱運動，大家練習愛的擁抱，將愛的力量由外而內延伸至家庭內，使親子間更加親密，減少兒虐事件發生。
家扶指出，根據衛福部去年度的統計，全台通報成案的兒虐事件計一萬五百一十六人次，其中「身體虐待」與「不當管教」共發生四千五百零二人次，顯示台灣的親職教育知識普遍不足，統計結果與家扶基金會統計近五年來兒保服務的資料，施虐者的特質中多為「缺乏親職知識」、「婚姻失調」、「缺乏支持系統」、「貧困」、「情緒不穩定」等因素符合，顯示出台灣兒少受虐情況仍亟需社會重視。
莊淑惠說，除了家庭成員要護童，鄰里也要發揮「管家婆」的精神，留意周遭有否虐童，就能多份力量保護兒童。
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