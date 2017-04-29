〈南部〉中央補助315億治水 將結合物聯網
納前瞻基建 改善易淹區1364公頃
〔記者洪瑞琴／台南報導〕市長賴清德昨天主持南市防汛整備會議，要求市府團隊一定要抱持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」觀念，做好萬全準備。水利局也提出治水與物聯網技術結合的創新構想，獲得水利署支持。
水利署長賴建信南下督導整備會議，他表示，經濟部提出前瞻基礎建設中的「水環境計畫」，即以南市治水成效為例，在這項計畫中，南市將分配到三一五億元的補助經費，期望在中央與地方合作下，打造不淹水及清淨水的環境。
南市「水環境」基礎建設，核列曾文南化聯通管工程經費一二○億，五條區域排水水系統整治，包括菁寮排水十一億、劉厝排水八億、虎頭溪排水十一億、三爺排水三十三億、六塊寮排水廿億，以及雨水下水道十四條幹線及抽水站機組改善，經費共九十多億，預計整治排水路五十八公里，十四條雨水下水道幹線，可有效改善易淹水面積一三六四公頃。
目前水利局約有三一六台移動式抽水機、七十二站水位站、廿二站雨量站及廿站CCTV影像站，其相關水情資訊傳遞，大部分是依賴現有電信業者的光纖網路與行動網路來進行訊號傳遞，在面對極端氣候發生時，這樣的訊號傳遞方式，可能因電力長時間中斷、網路設備故障等因素，導致訊號傳遞無法有效運作。
因應極端氣候 訊號傳播不中斷
水利局表示，為增加備援能力，目前爭取到中央水利署智慧水管理創新發展計畫，以台南地區為試驗場域，辦理以「水利防災導入物聯網應用技術計畫」，希望透過長距離低功耗物聯網傳輸技術，以建立訊號傳遞的備援系統，除增加防災應變能力外，也能帶動國內水利防災導入物聯網產業的發展。
賴清德在會中也提醒排水、雨水下水道、側溝清淤是否能達到預期目標，或是防汛器材整備、開口契約發包情形、側溝排水口紗網等，不足之處要加強補足，尤其為了治水的再建工程，務必做好防範，萬一汛期淹水阻塞，就很難對民眾交代。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國內古蹟修復人才不足，加上二○六地震導致三、四十棟古蹟受損需同步修復，使得市定古蹟原台南州立農事試驗場宿舍群場長宿舍，歷經兩次流標後，終於在…
- 搜救隊還原救援過程 梁聖岳受困洞穴照曝光
- 全球新聞自由跌到13年來新低 台灣排亞太第6
- 講道變性侵 神棍重判4年半
- 自由廣場》低薪 不能都怪製造業外移
- 藥駕危險！ 開車注意藥物副作用
- 百日民調最低的美國總統
- LULU GUINNESS唇印下午茶 飯店in
- 安理會討論北韓 美恩威並施提3大制裁
- 英美成長數據欠佳 歐股走軟
- 台馬輪外海失去動力 軍人、台電員工獲救
- 北韓今晨又射導彈 隨後空中爆炸
- 前妻為陳冠希生女 趙磊︰就不評價
- 糗！男友傳來性愛片 老爸背後直擊驚呆
- 美：南韓THAAD很快將具備初步操作能力
- 自由廣場》建中滑稽列傳
- 【異色童話館】周處除三害
- 陳偉殷返魚巢 週二迎接胡智為
- 仰德傳承賽》南非老友參賽 蔡士朕客串桿弟
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Trump spurns Tsai’s telephone call suggestion
- 郭書瑤扮醜起乩 苦挨18次巴掌
- 大支勸軍公教父母挺年改 攜手MC仁找港人《出路》
- 隊友請客祝賀 胡智為甜在心
- 基隆民宅清晨大火 7旬中風婦人葬身火窟
- 自由廣場》高鐵延伸不只是屏東的事
- 大樂透頭獎摃龜
- 證券行情表、證券表格
- 鴻彰逾4萬隻蛋雞 耗2天焚化
- 自由廣場》小英的使命
- 18歲推掉3億元 大帝明智之舉
- 尼泊爾獲救梁聖岳 醫院過21歲生日
- 六月破壞浪漫 李易頭咚撲空
- 分手砲做了4次告性侵 判女誣告
- 04/29 各報重點新聞一覽
- 司改分組決議》一審判決後 應公開起訴書
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Terry Gou filmed leaving White House
- 川普以顛覆手段 推進政策
- 東協峰會前夕 馬尼拉爆炸案10數人受傷
- 拚防禦率 蔗總要找新洋投
- 接見莫健 蔡英文：加強與美國防產業合作
- 盧廣仲玩復古ROCK 謝和弦吃口水幫腔
標題：〈南部〉中央補助315億治水 將結合物聯網
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email