〈南部〉中央補助315億治水 將結合物聯網

2017-04-29

納前瞻基建 改善易淹區1364公頃

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市長賴清德昨天主持南市防汛整備會議，要求市府團隊一定要抱持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」觀念，做好萬全準備。水利局也提出治水與物聯網技術結合的創新構想，獲得水利署支持。

水利署長賴建信南下督導整備會議，他表示，經濟部提出前瞻基礎建設中的「水環境計畫」，即以南市治水成效為例，在這項計畫中，南市將分配到三一五億元的補助經費，期望在中央與地方合作下，打造不淹水及清淨水的環境。

南市「水環境」基礎建設，核列曾文南化聯通管工程經費一二○億，五條區域排水水系統整治，包括菁寮排水十一億、劉厝排水八億、虎頭溪排水十一億、三爺排水三十三億、六塊寮排水廿億，以及雨水下水道十四條幹線及抽水站機組改善，經費共九十多億，預計整治排水路五十八公里，十四條雨水下水道幹線，可有效改善易淹水面積一三六四公頃。

目前水利局約有三一六台移動式抽水機、七十二站水位站、廿二站雨量站及廿站CCTV影像站，其相關水情資訊傳遞，大部分是依賴現有電信業者的光纖網路與行動網路來進行訊號傳遞，在面對極端氣候發生時，這樣的訊號傳遞方式，可能因電力長時間中斷、網路設備故障等因素，導致訊號傳遞無法有效運作。

因應極端氣候 訊號傳播不中斷

水利局表示，為增加備援能力，目前爭取到中央水利署智慧水管理創新發展計畫，以台南地區為試驗場域，辦理以「水利防災導入物聯網應用技術計畫」，希望透過長距離低功耗物聯網傳輸技術，以建立訊號傳遞的備援系統，除增加防災應變能力外，也能帶動國內水利防災導入物聯網產業的發展。

賴清德在會中也提醒排水、雨水下水道、側溝清淤是否能達到預期目標，或是防汛器材整備、開口契約發包情形、側溝排水口紗網等，不足之處要加強補足，尤其為了治水的再建工程，務必做好防範，萬一汛期淹水阻塞，就很難對民眾交代。