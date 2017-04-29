〈南部〉高圖總館進館人次 本月破五百萬
2017-04-29
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市圖書總館營運兩年半，進館人次在今年四月正式突破五百萬！館方再接再厲，從藏書質量、精緻講座、每月主題活動等多元介面不斷豐富經營形態，要讓外界知道這裡「非去不可」。
斥資十七億元興建的高市圖書總館位於亞洲新灣區，樓高八層、地下一層，樓板總面積約三萬七千平方公尺，是六都中規模最大的市立圖書館，民國一○三年十一月中旬試營運，隔年元旦正式開張。
館方統計，自一○四年元旦開幕後，當年農曆年假期曾創下單日逾兩萬九千人次進場紀錄，同年四月則誕生第一百萬進場民眾，第一年累計兩百五十萬餘人次，去年則有兩百卅萬餘人次。
館方評估，因為總館藏書量大、閱讀空間舒適、交通方便、周遭休閒機能強大、總館建物主體特色等諸多因素，讓總館人氣始終不墜，平日約有四千餘人次進館，假日約九千至一萬人次，累計至今年四月正式突破五百萬人次。
館方強調，數字不斷成長是圖書館營運的動力，會持續豐富經營樣態，包括劇場、講座、主題月等，透過不同模式讓民眾感受閱讀的魅力與好處，希望每位進到館內的市民朋友，都能有所收穫。
前年十月，高市圖總館在台灣非去不可十大圖書館中榮獲冠軍頭銜，至今營運兩年半即吸引逾五百萬人次進館，館方不想停下腳步，努力朝千萬人次紀錄邁進，也要以實力讓大家知道，這裡真的非去不可。
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