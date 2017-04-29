〈南部〉父親遺物 清理出百支「顧景舟」名壺
〔記者黃旭磊／高雄報導〕輔英科大創辦人張鵬圖（九十五歲）逝世後，家屬清理遺物，發現上百支中國已故名家、有「壺藝泰斗」之稱顧景舟落款紫砂壺。
輔英科大附設醫院負責人、婦產科醫師張克難，於父親往生後陸續整理遺物，清出上百支顧景舟落款紫砂壺，經台積電創辦人張忠謀的首席顧問、已故收藏家王度的顧問及古文物商安展皜多年鑑定，至少有六十支為真跡，包括毛澤東以狂草親刻牛蓋羊桶壺及有壺王稱號的對龍壺。
張克難說，「值錢的顧景舟紫砂壺都在台灣，一眼就可認出真偽」，而網拍有四千八百多支顧景舟紫砂壺，多為假貨，台灣真貨被埋沒，收藏家又被中國拍賣公司欺凌到極點，要站出來說公道話，不忍買家繼續受騙，決定免費義務鑑定真偽。
張鵬圖為江蘇泰興人，顧景舟為宜興人，兩人早在國民黨遷台前即熟識。張克難回憶，顧當時並未成名，父親就讀上海醫學院時，買壺只為資助同鄉，都是古樸小壺、仿古壺，不知道日後竟成名家。
顧景舟經過文革迫害，同業好友吳雲根死在批鬥牛棚內，深怕作品毀於一旦，自己可能死於紅衛兵手裡，一九八○年於上海介紹銀行家給張鵬圖，售出牛蓋羊桶壺，拜託將壺帶回台灣，此壺由毛澤東於一九六二年四月巡視宜興，為鼓勵工匠，親手於領班顧景舟毛胚，刻滿全壺萬里長城詩，「全世界大概只有這一壺，說是國寶並不過分。」
顧景舟「提璧組壺」於二○一一年在北京保利秋季藝術品拍賣會，以人民幣一千七百八十二．五萬元成交，二○一二年五月北京翰海紫砂專場又以人民幣一千兩百八十八萬元拍出，而「相明石瓢壺」在中國嘉德二○一○年春拍拍出人民幣一千兩百卅二萬，「虛扁壺」在二○一二年五月廿六日，北京翰海紫砂專場以人民幣一千一百五十萬元成交，作品拍賣均價都超過人民幣千萬。
張克難說，文革後正值台灣經濟起飛年代，好的壺全在台灣，他自己每天輪流泡普洱茶養壺，欣賞千錘百鍊紫砂胎土，透出如紅寶石光澤，而印章落款由雞血壽山石名家製成，蒼勁有力神韻，緬懷先父故友情誼。
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