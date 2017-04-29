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〈南部〉《觀察筆記》難為的棋子

2017-04-29

路透專訪總統問出台美中三角函數。

這是一道很難計算的題目，因為三個角彼此之間的共同利益所在就是很變動，在這樣的基礎上要追求相互穩定，其實是需要相當外交技巧以及遊說團體的努力。

由於北韓，美國想壓制以求得區域安全，就一定要中國伸出援手。若開戰，需中國中立。加大制裁力道，更需中國一起，封鎖石油，禁止輸入煤炭。

期待建功是川普就任總統以來的最大心願，北韓無疑地是最響亮燦爛的慶祝煙火。就國內或國際，都是美國第一的表現。

此刻金正恩撩起的騷動急需平復之際，川普不會在美中關係上生波，也不希望台灣移動位置影響平衡。蔡英文總統不會不懂也不會看不到眼前的美中狀況。

我國的馬步要紮穩，經濟的內需外貿振興，軍武的研發製造加速形成威嚇力，獨力防衛海峽，要擺脫依賴美國。

唯有軍力強盛，才不會成為美國的棋子、看老大哥眼色！（資深記者黃明裕）

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