〈南部〉【慈暉獎揭曉】10愛心媽媽大無礙 逆境撫養身障兒
〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣無障礙協會昨天公布第廿四屆「全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」當選名單，其中高雄的張淑娟，撫養腦性麻痺女兒長大，為了回饋學校及腦麻協會，捐出發票獎金及變賣資源回收所得，十二年來累積約五十萬元，當她聽到奇異果樂團身障歌手柯泠泠演唱「阿母的手」時，回想十九年來的辛苦，不禁掩面哭泣。
其他九位愛心媽媽為蔡素秀（屏東縣）、蔡素琴（雲林縣）、黃張款（南投縣）、葉馥華（台中市）、陳習珍（台中市）、唐雅婷（桃園市）、黃雲（新北市）、劉淑慧（台北市）、杜亞薇（台北市）。
身障歌手輕唱「阿母的手」 出席者鼻酸
柯泠泠罹患重度小兒麻痺，只能坐輪椅或以雙手撐著地板移動，昨天的記者會，她雙腳蜷縮蹲坐在地板，演唱詹雅雯的歌曲「阿母的手」，感性的聲音扣人心弦，讓出席者鼻酸，四十八歲的張淑娟更激動地掩面哭泣。
回饋腦麻協會 張淑娟12年捐50萬元
張淑娟懷孕約六個月時，上廁所過程，女兒就呱呱落地而傷到腦部，變成腦麻患者，她花數十萬元到處求神拜佛，希望治好女兒未果，受朋友激勵，於九十四年開始捐出發票獎金及變賣資源回收所得，十二年來累積約五十萬元。張淑娟很認真地說：「我買樂透都摃龜，但如果中獎，我一定捐給腦麻協會！」
同時照顧高齡九十二歲老母親的張淑娟表示，四年前曾因摔倒及為了撿發票發生車禍而住院，一度想放棄捐款行善，同樣受到朋友激勵而持續至今，不須求神拜佛，生活都變得很順心。
次子先天眼疾 肢障蔡素琴全力照顧
蔡素琴與丈夫吳培欽都是小兒麻痺患者，長子身心健康，次子吳忠祐卻罹患先天性唇顎裂及視網膜發育不全症，導致深度近視及右耳失聰；雖然夫妻倆曾抱怨老天不公平，但轉念想到自己的父母，也是無怨無悔地撫養自己長大，所以也全力照顧忠祐，如今他已從淡江大學英文系畢業，還到英國倫敦打工留學兩年，目前是台北大稻埕遊客服務中心站長。
夫逝女自閉 陳習珍抗癌譜生命故事
陳習珍來自中國四川，丈夫在女兒劉夢緣八個月大時過世，夢緣後來又確診為重度自閉症，常有自傷、傷人行為，曾被卅三家幼兒園拒絕入學。
就在苦惱如何照顧女兒之際，陳習珍竟罹患脊椎惡性腫瘤，醫師評估只剩三個月生命；她寫好遺書，到處幫五歲女兒找領養家庭未果，就獨力苦撐，沒想到竟能跟腫瘤和平相處至今十四年。
陳習珍強調，女兒不會看五線譜，竟能在三歲靠聽力彈鋼琴，曾參加比賽榮獲亞軍及歌唱冠軍，如今已是南華大學民族音樂學系學生，母女倆經常受邀在兩岸演講生命故事，已達一千一百多場次，感動不少身心障礙人士。
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標題：〈南部〉【慈暉獎揭曉】10愛心媽媽大無礙 逆境撫養身障兒
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