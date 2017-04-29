〈南部〉〈屏東縣議長被控賄選案〉周典論無罪 前現任9議員判有罪
2017-04-29
〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣議長周典論等人被控賄選案，高雄高分院昨天依違反選罷法審結宣判，周和樁腳潘正裕維持無罪判決，另有前、現任九名議員仍然有罪，可以上訴法院。
分別判處3至4年徒刑
被判刑被告為議員王志豐、潘裕隆各處刑四年，均褫奪公權四年﹔顏金成、李冀香各處刑三年三月，均褫奪公權二年﹔許天賜、潘政治、陳昭忠（因當選無效案定讞已解職）各處刑三年四月，均褫奪公權二年﹔歸曉惠（辭議員，當選三地門鄉長）、陳美瓊各處刑三年二月，均褫奪公權二年。樁腳廖秋東處刑三年十個月、林柏志處徒刑三年六個月。
檢方指出，一○三年十二月間，周典論為求當選屏東縣議長，透過當時競選副議長的搭檔王志豐等人，安排顏金成等七名議員到台中聚會，由被告潘裕隆及廖秋東等人協助招待及固樁，並為避免生變，潘裕隆還專程飛到日本，將正在北海道旅遊的許天賜及李冀香提前接回台中。
七名議員在台中酒店、旅館及按摩院接受王、潘等人招待，每人還拿到一至二萬元不等的零用金，甚至跑到廁所發放賄金，並為每人添購西裝和套裝，準備在十二月廿五日議員就職時穿著，要求七人支持周當議長，潘裕隆則每天趕回屏東向周面報議員動態。
2審刑度比原審判稍輕
二審合議庭指出，檢方所提證據不足以證明周、潘正裕兩人與主導行賄的王志豐等人有共謀犯意，也未取得相關通聯或其他證據可顯示周交付賄賂或不正利益，周更未出席台中招待行程，因而認定罪證不足。不過，二審判決的刑度，比原審判處四年至五年徒刑稍輕。
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