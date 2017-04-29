〈南部〉紅藜爆紅 東縣爭取設加工廠

2017-04-29

〔記者張存薇／台東報導〕營養滿點又養生的紅藜很受注目，台東縣種植面積也爆增，但烘乾設備不足，水保局台東分局、縣農會及縣府攜手爭取設加工廠，希望穩定在地紅藜品質，並增加農民收益。

台東縣最早由台東區農業改良場推廣紅藜、並協助提升栽培技術，民國一百零四年水保局台東分局也加入推廣行列，台東分局長王志輝指出，前年南迴地區紅藜面積不到五十公頃，產量遠少於市場需求，這幾年越來越多農民投入生產，今年初面積已達兩百公頃，預計年底可到三百公頃。

他說，南迴因為耕地面積有限，沒有好的產業、無法吸引年輕人返鄉耕作，而紅藜很適合南迴地區栽種，且目前初級加工品的年產值已高達一點三五億元。

王志輝說，台東現有的紅藜加工設備較簡易，許多農民多以日曬方式乾燥，因此品質不穩定，亦有消費者抱怨產品裡雜有石頭，所以希望整合政府力量，投資最好的設備，提升紅藜品質。

「紅藜產業區域型加工中心」預計設於縣農會知本地區，由閒置包裝廠改裝再利用，總幹事戴振東表示，現有的烘乾設備必須十四小時才能烘三百公斤、且必須人力翻動，新設備三小時就可烘五百公斤，受熱十分均勻，還可以處理杭菊、小米、洛神等雜糧作物，作物輪種，可分開不同時間使用。

戴振東說明，農民使用設備必須付費，但縣農會將提高收購價格，把費用回饋給農民。