〈南部〉秘境奪命！ 霧台哈尤溪溫泉管制
2017-04-29
受困頻傳 釀1死
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣霧台鄉哈尤溪溫泉秘境，因色彩斑斕的岩壁吸引不少遊客踏尋，但僅適合枯水期前往，近日因進入汛期意外頻傳，繼上個月高雄五名遊客因溪水暴漲迷途後，前天又有三名遊客探險受困，其中七十一歲陳姓男子遭溪水沖走喪命，霧台鄉公所表示，已鎖門管制，希望遊客別再硬闖。
提供枯水期遊程
屏東縣消防局二十七日下午接獲有三名遊客前往哈尤溪溫泉回程途中遇溪水暴漲，其中一名男子遭溪水沖走，另兩名男子受困河床，立即派遣特搜大隊、霧台、三地門分隊前往搜救，但山區雨勢不斷加上濃霧讓搜救難度倍增，直至昨天清晨兵分三路搜救，才順利將受困的兩名遊客救出，並找到遭溪水沖走的陳姓遊客遺體。
採預約 管制總量
霧台鄉長杜正吉指出，不少民眾自行騎單車、開四輪驅動越野車前往哈尤溪，此舉不但破壞當地生態，也容易發生危險。
前往哈尤溪溫泉的路線有很多條，其中一條是從霧台鄉大武部落進入，部落族人深知每年汛期都會發生山壁崩塌及河床改道等情形，因此去年開始就在轄內路線進行管制，並在上個月底將進入河床的鐵門鎖上，沒想到仍有遊客將車子停放在鐵門旁，步行進入探險。
每天最多80遊客
杜正吉說，哈尤溪溫泉因有著玄武岩壁，混著鐵、硫磺、石英等物質呈現出色彩斑斕的美麗景象，部落目前採取預約及總量管制方式，提供枯水期期間每天最多八十人的參訪遊程，由熟識當地地形的族人帶路導覽，希望資源永續發展，讓秘境之旅更加安全。
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