〈北部〉鐵工巧手 廢零件變藝術品

2017-04-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕沒有錢玩重機，那就自己做模型！在花蓮兆豐農場修理農機、耕耘機二十年，阿美族鐵工林孝明看到許多淘汰下的零件報廢，只能當廢鐵賣覺得可惜之下「想要拿它們來做點什麼」，拿起焊槍就把廢棄零件組裝成各式各樣的藝術品，也包括夢想的重型機車！

林孝明說，他做最多的作品也是重型機車模型，每次一邊做都會一邊幻想「自己騎重型機車馳騁的帥樣」，夢想就靠雙手完成。

阿美族的林孝明五十四歲，老家在吉安鄉宜昌村，花蓮高農農機科畢業的他專長機械，而十歲起靠自學彈得一手好琴，包括鋼琴、電子琴、吉他都擅長，十八歲還報名參加五燈獎挑戰五度五關衛冕者；有次林孝明和同事喝酒醉突然上台露一手，才讓大家驚嘆「真是多才多藝！」

窩在兆豐農場的小維修工廠修農機二十幾年，林孝明說，十幾年前看到一堆維修換下來的零件，只能秤斤當廢鐵賣，心中覺得可惜，就利用空閒時間拿焊槍把零件們組裝、變身成藝術品，除了小件的重機車模型、也打造出許多農場的裝置藝術，成為農場的公共藝術品，比如園區內造景的「梅花鹿」，軀幹就是報廢的滅火器鋼瓶打造，鹿角則用廢鋼筋折彎，充分展現巧思！

林孝明昨起舉辦「兆豐焊匠」個人創作展，他說，長這麼大第一次開展「好像真的變藝術家」，也歡迎大家批評指教！