〈北部〉鐵工巧手 廢零件變藝術品
2017-04-29
〔記者花孟璟／花蓮報導〕沒有錢玩重機，那就自己做模型！在花蓮兆豐農場修理農機、耕耘機二十年，阿美族鐵工林孝明看到許多淘汰下的零件報廢，只能當廢鐵賣覺得可惜之下「想要拿它們來做點什麼」，拿起焊槍就把廢棄零件組裝成各式各樣的藝術品，也包括夢想的重型機車！
林孝明說，他做最多的作品也是重型機車模型，每次一邊做都會一邊幻想「自己騎重型機車馳騁的帥樣」，夢想就靠雙手完成。
阿美族的林孝明五十四歲，老家在吉安鄉宜昌村，花蓮高農農機科畢業的他專長機械，而十歲起靠自學彈得一手好琴，包括鋼琴、電子琴、吉他都擅長，十八歲還報名參加五燈獎挑戰五度五關衛冕者；有次林孝明和同事喝酒醉突然上台露一手，才讓大家驚嘆「真是多才多藝！」
窩在兆豐農場的小維修工廠修農機二十幾年，林孝明說，十幾年前看到一堆維修換下來的零件，只能秤斤當廢鐵賣，心中覺得可惜，就利用空閒時間拿焊槍把零件們組裝、變身成藝術品，除了小件的重機車模型、也打造出許多農場的裝置藝術，成為農場的公共藝術品，比如園區內造景的「梅花鹿」，軀幹就是報廢的滅火器鋼瓶打造，鹿角則用廢鋼筋折彎，充分展現巧思！
林孝明昨起舉辦「兆豐焊匠」個人創作展，他說，長這麼大第一次開展「好像真的變藝術家」，也歡迎大家批評指教！
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
3水庫進帳 苗縣解除一階限水
近來拜鋒面嘉惠，各地水庫都有不錯進帳，苗縣永和山水庫、明德水庫，昨天蓄水率都達九成，鯉魚潭水庫也超過七成，苗栗縣缺水警報解除；經濟部昨天也解…
網友回應
熱門新聞
- 搜救隊還原救援過程 梁聖岳受困洞穴照曝光
- 全球新聞自由跌到13年來新低 台灣排亞太第6
- 講道變性侵 神棍重判4年半
- 自由廣場》低薪 不能都怪製造業外移
- 藥駕危險！ 開車注意藥物副作用
- 百日民調最低的美國總統
- LULU GUINNESS唇印下午茶 飯店in
- 安理會討論北韓 美恩威並施提3大制裁
- 英美成長數據欠佳 歐股走軟
- 台馬輪外海失去動力 軍人、台電員工獲救
- 北韓今晨又射導彈 隨後空中爆炸
- 前妻為陳冠希生女 趙磊︰就不評價
- 糗！男友傳來性愛片 老爸背後直擊驚呆
- 美：南韓THAAD很快將具備初步操作能力
- 自由廣場》建中滑稽列傳
- 【異色童話館】周處除三害
- 陳偉殷返魚巢 週二迎接胡智為
- 仰德傳承賽》南非老友參賽 蔡士朕客串桿弟
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Trump spurns Tsai’s telephone call suggestion
- 郭書瑤扮醜起乩 苦挨18次巴掌
- 大支勸軍公教父母挺年改 攜手MC仁找港人《出路》
- 隊友請客祝賀 胡智為甜在心
- 基隆民宅清晨大火 7旬中風婦人葬身火窟
- 自由廣場》高鐵延伸不只是屏東的事
- 大樂透頭獎摃龜
- 證券行情表、證券表格
- 鴻彰逾4萬隻蛋雞 耗2天焚化
- 自由廣場》小英的使命
- 18歲推掉3億元 大帝明智之舉
- 尼泊爾獲救梁聖岳 醫院過21歲生日
- 六月破壞浪漫 李易頭咚撲空
- 分手砲做了4次告性侵 判女誣告
- 04/29 各報重點新聞一覽
- 司改分組決議》一審判決後 應公開起訴書
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Terry Gou filmed leaving White House
- 川普以顛覆手段 推進政策
- 東協峰會前夕 馬尼拉爆炸案10數人受傷
- 拚防禦率 蔗總要找新洋投
- 接見莫健 蔡英文：加強與美國防產業合作
- 盧廣仲玩復古ROCK 謝和弦吃口水幫腔
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉鐵工巧手 廢零件變藝術品
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分