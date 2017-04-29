〈北部〉宜大今辦就博會 逾兩千職缺

2017-04-29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕勞動部羅東就業中心今天將在國立宜蘭大學舉辦宜蘭縣今年首場大型職訓暨就業博覽會，釋出兩千兩百多個職缺，新開幕的力麗威斯汀酒店開出五十四K，徵求休閒部經理。

這場職訓暨就業博覽會徵才活動，上午十點到下午兩點舉行，有台灣半導體、薛長興工業公司、寒舍餐旅、台灣玻璃等七十二家廠商參加，其中製造業四十四％，住宿及餐飲業四十一％，有三十％以上職缺的月薪超過三萬元。

徵才企業中的力麗威斯汀酒店，位在宜蘭縣員山鄉，完工不久已開始試營運，提供五萬四千元月薪，徵求休閒部經理；此外，葛瑪蘭客運、米塔食品、台泥公司，也都開出四十K以上薪水，優於縣內企業新人進用起薪行情。

會場配合無紙e化履歷作業流程，求職者免備書面履歷，可到e化區登錄履歷，資料傳送廠商；羅東就業中心此次整合職業訓練、技能檢定、就業服務、創業諮詢，提供「行動就業服務」，盼協助求職者找到理想工作，羅東就業中心電話：03-9542094，或上官網查詢廠商職缺相關資訊，網址：http://tkyhkm.wda.gov.tw/。