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〈北部〉美崙田徑場老舊 民眾投訴︰環境美設備爛

2017-04-29

批跑道破損、公廁髒亂

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市區內最多人利用、風景最優美的美崙田徑場老舊失修，有讀者投訴反應，田徑場設施破舊不堪，不僅跑道破損、司令台座位區油漆剝落、聖火區的字嚴重掉漆情形，光是公廁就令人卻步，不僅昏暗發霉，老舊髒亂，尿騷味重，洗手台磁磚還斑駁破損長青苔，放任不管理實在太離譜。

花縣府︰翻新跑道 加強清潔

縣府教育處負責縣內所有運動場管理、維護，副處長李裕仁表示，花蓮市美崙田徑場八十六年啟用，跑道、公廁等的確老舊，去年有向中央體育署爭取一千萬元先針對跑道破損、磨耗等部份翻新，預計暑假後完工；而公廁則先加強清潔管理，由於使用率相當高，會找經費翻修。

「環境很美，設備很爛」！每天都去田徑場報到的張姓讀者向本報投訴，田徑場鄰近北濱海岸，跑者可看著太平洋壯闊風景運動，黃昏到晚間吸引眾多市民來運動，但場內設施破舊不堪，例如中央草皮常有幼兒及學童踢足球，但場地凹凸不平容易跌倒；而跑道則破損、磨損嚴重。

張姓讀者說，最噁心是廁所陰森昏暗，燈光還一閃一閃的故障，洗手台磁磚破損長青苔，且洗手台太高小孩子洗不到，媽媽還要抱孩子上洗手台清洗；不久前連假期間還發生公廁停水，便斗塞滿糞尿無法沖洗，又臭又髒，相當嚇人，公廁也無標示管理單位「想反應都不知道要找誰」。

花蓮縣目前有三座田徑場，依照興建年份分別為花崗山田徑場、美崙田徑場、縣立田徑場。張姓讀者說，縣立田徑場位置偏遠，較少人利用，而民國六十八年設立的花崗山田徑場還是紅土跑道，除附近民眾，入夜後也是少人使用，以美崙田徑場使用率最高。

張姓讀者認為，縣府有三億元蓋香榭大道，卻沒錢做跟人民息息相關的基礎設施維護管理，資源分配出現大問題。

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  • 美崙田徑場公廁髒亂，洗手台也太高，讓小朋友洗不到手，需要大人幫忙。（記者王錦義攝）

    美崙田徑場公廁髒亂，洗手台也太高，讓小朋友洗不到手，需要大人幫忙。（記者王錦義攝）

  • 美崙田徑場老舊失修，跑道都已磨損嚴重。 （記者王錦義攝）

    美崙田徑場老舊失修，跑道都已磨損嚴重。 （記者王錦義攝）

  • 許多設施都已損壞。 （記者王錦義攝）

    許多設施都已損壞。 （記者王錦義攝）

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