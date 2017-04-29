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〈北部〉竹市民僅8％搭公車 林智堅：推輕軌有必要

2017-04-29

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市爭取三百億元（含新竹縣）推動新竹輕軌，納入行政院前瞻基礎建設計畫獲中央支持。市長林智堅昨天強調，僅八％市民搭公車，新竹市需要進步的載具提升大眾運輸使用率，興建輕軌有必要！

林智堅上週率團參訪日本北九州市高架輕軌與岡山市路面電氣輕軌，昨天與媒體分享考察軌道建設的心得。

林智堅說，日本岡山市輕軌已運作一百年，目前人口七十一萬人，新竹縣、市人口共九十七萬人，若加上流動人口超過一百萬人，光是新竹市五所大學的學生數就約五萬人，去年創稅一千一百億元，居全國各縣市第六，值得享有更好的公共設施。但八十七％的市民使用汽、機車代步，僅八％市民搭公車。

林智堅說，新竹市的公車路網不綿密，班次不夠集中，沒有專屬路權，常會誤點，司機的駕駛習慣也會影響搭車的舒適度，因此公車使用率很低。

他認為輕軌是準時、安全、舒適、低碳的綠色運具，適合地狹人稠的新竹市，初步規劃以環狀路網串聯新竹市舊城區、新竹科學園區、新竹縣高鐵特定區與竹北生活圈等四個核心區域，可發揮交通、產業、觀光與通勤等複合功能，是帶動都市發展的新契機，也是進步城市的象徵。

林智堅舉日本北九州市跨座式高架輕軌為例表示，行駛平穩，膠輪聲音小，且軌道墩柱的寬度只有二至三公尺，可做在既有道路的分隔島空間形成新路廊，對路幅影響不大，有專屬路權，卻沒有土地徵收的問題。

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  • 新竹市僅8％市民搭公車，林智堅強調興建輕軌有必要。（記者王駿杰攝）

    新竹市僅8％市民搭公車，林智堅強調興建輕軌有必要。（記者王駿杰攝）

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