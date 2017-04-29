〈北部〉竹北新興開發區 至少５處違建鐵皮廠無人管

2017-04-29

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市民代表郭憲棠，昨天在代表會定期大會質詢指出，接獲檢舉竹北多處新興開發地區，疑有「特定人士」承租農地，未經許可蓋鐵皮屋違建，分租給業者當工廠，卻未見相關單位處置。

竹北市長何淦銘答覆，只要民眾檢舉，公所一定查報，但違建處置權責在縣府，縣府調查、裁處情況未必知會公所，後續追蹤有困難；縣府工務處說，如認定是違建，可依相關規定勒令停工並要求補辦手續或自行拆除。

郭憲棠質詢指出，外環道等新興開發地區，最近一、兩年冒出多處鐵皮屋違建，疑有「特定人士」出比市價高五倍、甚至十倍的價格，長期承租農地，填高整平後，未經許可大面積蓋鐵皮屋，再以五十坪、兩百坪不等，分租給業者當工廠、倉庫或開店做生意，獲取不當利益。

郭憲棠點名，民眾檢舉有沿河街、溝貝段、豆子埔旁的新溪街、新國街五十巷內、中正西路黃昏市場附近等至少五處。

郭憲棠說，這些鐵皮屋大多未做排水溝，雨水、廢污水排放到鄰近的水利溝渠，不但可能污染灌溉用水，更造成農地永難復耕，影響環境很大，卻有水電可用，甚至新設電桿、變電箱？讓人懷疑是否內神通外鬼？

市民代表楊瑞蘭要求公所持續追蹤違建舉報案，以免不了了之。

縣府回應，違建鐵皮屋有水電，可能是以合法建築物申請或引自鄰地建物；非都市計畫的農地，經認定違規使用，可裁罰六萬到三十萬元，要求限期改善，也會副知地檢署與政風單位追蹤。