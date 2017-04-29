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〈北部〉3水庫進帳 苗縣解除一階限水

2017-04-29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕近來拜鋒面嘉惠，各地水庫都有不錯進帳，苗縣永和山水庫、明德水庫，昨天蓄水率都達九成，鯉魚潭水庫也超過七成，苗栗縣缺水警報解除；經濟部昨天也解除新北板新、桃園、新竹地區的一階段限水。不過，自來水公司呼籲，因現今氣候變化急遽，民眾仍養成節約用水的好習慣。

去年底起，全台降雨減少，新北板新、桃園、新竹於三月一日起，進行第一階段限水；苗栗及台中為「水情稍緊」綠燈。近日鋒面帶來雨量，北部、中部區域水情，水利署統計，近三個月北部、中部區域水庫集水區平均降雨量超過二百廿毫米，水情好轉，經濟部昨天水情會議，也宣布解除北部新北板新、桃園與新竹第一階段限水。

截至昨天，永和山水庫有效蓄水量約為二千七百一十四萬噸，蓄水率約九成；明德水庫有效蓄水量約為一千一百九十六萬噸，蓄水率約九成三；鯉魚潭水庫有效率水量約為八千四百九十二萬噸，蓄水率約七成三。三座水庫的目前有效蓄水量，較二、三月間的五成多，進帳不少。

以苗縣日需廿一萬噸民生及工業用水，永和山水庫日供應量約十七萬噸、明德水庫日供應量二萬噸、鯉魚潭水庫約八萬噸，用水不虞匱乏，缺水警報解除。

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  • 近來拜鋒面嘉惠，中、北部水庫都有不錯進帳，苗縣明德水庫蓄水率約九成三。（記者彭健禮攝）

    近來拜鋒面嘉惠，中、北部水庫都有不錯進帳，苗縣明德水庫蓄水率約九成三。（記者彭健禮攝）

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3水庫進帳 苗縣解除一階限水

近來拜鋒面嘉惠，各地水庫都有不錯進帳，苗縣永和山水庫、明德水庫，昨天蓄水率都達九成，鯉魚潭水庫也超過七成，苗栗縣缺水警報解除；經濟部昨天也解…

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