〈北部〉桃市公園公廁下午5點關門 民怨不「方便」

2017-04-29

工務局長：將至少延至10點

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員楊朝偉、呂淑真昨天在市議會質詢表示，桃園市很多公園廁所到了下午五點就關閉，民眾多是下班後才到公園散步、運動，廁所提早關閉形同虛設；工務局長黃治峯也認為這樣不對，他表示會針對全市公園廁所進行調查，夜間至少要開放到十點，方便民眾使用。

楊朝偉指出，大溪河濱公園位於大漢溪旁，常有單車族從三峽、鶯歌騎單車來到大溪，好不容易有公園公廁可以「解放」，卻發現廁所外公告「本廁所公共設施，夜間破壞嚴重，為維護管理考量，每日下午五點停止開放使用」，讓單車族當場傻眼。

呂淑真也說，八德區大明公園的情況也一樣，她接獲很多民眾抱怨，下班後到公園散步、運動，偌大的公園，竟然廁所通通封閉，全市還有很多公園都有類似情形，公園公廁在下午五點就關閉，不符合社會大眾需求。

楊朝偉、呂淑真也質疑，公園廁所在下午五點就停止使用，是否受到一例一休影響？公園沒有人力看管廁所，乾脆封閉？

黃治峯表示，公園公廁開放時間與一例一休無關，但關閉廁所是公務員便宜行事，他會要求公園廁所至少開放到晚上十點，讓下班後到公園休憩民眾方便使用，路過民眾也可以解決內急等問題。