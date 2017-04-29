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〈北部〉步道施工長者摔傷 桃市府允賠

2017-04-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府工務局正在辦理中壢區中央西路人行道工程，七十多歲的巫老先生廿五日到醫院復健，由於家門前正在整修人行道，他不小心摔得全身是傷，市議員黃敬平昨天在議會質詢時痛批，友善步道竟成傷人步道；工務局長黃治峯說，會負起賠償責任並探視傷者，包商在施工過程明顯有問題，將依約懲處。

工務局從去年八月起進行中壢區中央西路人行道改善計畫，施工路段從延平路到三光路段，全長一三八○公尺，工程費四三三○萬元，預計今年七月完工。

黃敬平質詢說，施工現場只見刨除的土方、廢棄石材隨意棄置，就像「炸彈炸過一樣」，三天兩頭就有人跌倒、受傷，巫老先生受傷只是其中一例而已，施工單位連臨時性的木棧板都沒有鋪設，民眾經過時步步驚心、只能自求多福。

市議員梁為超也批評說，很多人行道在施工時沒有安全圍籬，市府要嚴格要求包商做好安全管制措施。

市議員謝彰文指出，營建署辦理「市區道路養護暨人行環境無障礙考評計畫」，桃園市連續兩年在六都評比都敬陪末座，市內人行道破損嚴重，要加快整修腳步。

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  • 市府在中壢區中央西路鋪設人行道，工地毫無圍籬。（市議員黃敬平提供）

    市府在中壢區中央西路鋪設人行道，工地毫無圍籬。（市議員黃敬平提供）

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