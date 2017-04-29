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〈北部〉農博鋪路品質兩極 議員批評

2017-04-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園農業博覽會正在新屋區盛大舉辦，新屋籍市議員邱佳亮昨天在市議會質詢說，活動雖然辦得成功，在縣道一一四線中山西路往農博會場道路鋪得漂漂亮亮，但往永安方向的路段卻東補西補、宛若補丁，他批評市府只做表面功夫。

工務局長：近期內會勘

市府工務局長黃治峯表示，曾經會勘一一四線往永安方向的道路，路況還不錯，既然地方反映不佳，會在近期內邀請地方人士會勘，決定是否刨除重鋪。

工務局昨天到市議會工作報告，邱佳亮稱讚農博辦得很成功，他代表新屋民眾感謝市府，但他話鋒一轉，詢問備詢的副市長王明德，何謂「一粒老鼠屎壞了一鍋粥？」他點名一一四線中山西路往永安的路段坑坑補補，就是老鼠屎。

邱佳亮說，配合農博舉辦，從台六十六線到縣道一一四線中山西路，一直到東興路口接東興路到農博會場，整條道路都重新鋪設，但中山西路從東興路口開始到永安方向則是處處補丁，讓民眾感覺市府只做表面功夫，也讓農博的口碑大打折扣。

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  • 往永安方向的路段東補西補、宛若補丁。（記者謝武雄攝）

    往永安方向的路段東補西補、宛若補丁。（記者謝武雄攝）

  • 縣道114線中山西路往農博會場道路鋪得漂漂亮亮。（記者謝武雄攝）

    縣道114線中山西路往農博會場道路鋪得漂漂亮亮。（記者謝武雄攝）

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