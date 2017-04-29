〈北部〉五一連假 農博增停車位、接駁車
2017-04-29
大潭工業區可停千輛
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園農業博覽會從廿二日試營運以來，到昨天的遊園人潮累計已突破二百萬人次，今天起是五一勞動節的三天連假，除了原有的桃園科技園區停車場，市府也協商大潭工業區開放路邊停車，預估可停放一千輛小客車；市府鼓勵民眾踴躍搭乘免費接駁車，假日接駁車數量從卅九輛擴增至五十六輛，加快接駁的效率。
現有的免費接駁車路線，包含永安漁港、桃園科技園區停車場、楊梅後火車站、高鐵桃園站共四條路線，平日、假日都有行駛，這四條路線原本有卅九輛接駁車，假日增至五十輛，另配合大潭工業區假日開放路邊停車，假日期間在大潭工業區也提供六輛來回農博會場的接駁車，合計假日共有五十六輛。
各公所假日有接駁車
市府新聞處長張惇涵表示，接駁車平日約每廿分鐘一班車，假日是十五分鐘，會視情況機動調整，只要坐滿就開車，減少民眾等車時間，各個區公所在假日也有往返農博會場的接駁車。
他說，根據氣象預報資料，五一勞動節三天連假都是晴朗好天氣，預估參觀人數還會再創新高，市府在永安漁港、桃科停車場、大潭接駁站、楊梅後火車站都增設候車帳棚，方便排隊等車的遊客可以遮陽。
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