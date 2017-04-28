〈北部〉外籍神父劉一峰 領到台灣身分證

2017-04-28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在台灣奉獻超過五十年，七十六歲的玉里天主堂神父劉一峰昨天繫上漂亮的紅領帶、穿著全套西裝「帥得像個新郎」，開心領到台灣身分證，還用閩南語說「哇系台灣人」，他說，接下來的願望就是保持健康、繼續替大家服務。

見到這麼多人都來到玉里天主堂恭喜他，劉神父開心地笑著說，拿到身分證「好興奮」，「我今天是新郎，新娘是中華民國」！神父說，五十年來「他好像一直獨居」、「今天終於結婚了」，這裡的人們和安德的院生、資源回收班的身障者，就是他照顧的孩子。

劉一峰說，廿五歲他在法國馬賽港搭船，已決心「未來就屬於台灣了」，這些年過得幸福，還說「自己也沒做什麼」，他受到很多善良人的幫助、做該做的事：有人來這兒找工作、有人沒地方住，他就歡迎他們、幫助他們，「照顧別人的困難，就像自己的困難」。

他說，在台五十一年，三分之二的生命都在台灣，不要再叫「伊系阿兜仔」了，現在起他就是正港台灣人，他還用閩南語說「哇系台灣人」！

劉一峰說，他也常常想「為什麼台灣人那麼好，卻那麼少國家承認？」所以他常祈求天父降福給台灣人，希望「有一天所有的國家都會承認台灣」！

玉里天主堂昨張燈結綵，內政部常務次長邱昌嶽、花蓮縣副縣長蔡運煌，依序頒發歸化國籍許可證、定居證及中華民國身分證、戶口名簿給神父。