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〈北部〉新興毒品流竄 花蓮百家旅宿業反毒

2017-04-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕新興毒品流竄全台民宿、飯店問題嚴重，屏東縣二月還曾發生民眾誤食冰箱前房客遺留的「毒品果凍」，導致一家人昏睡整天，花蓮縣百家旅宿業者昨舉辦反毒誓師大會，盼能建構無毒旅宿環境，杜絕毒品入侵花東旅宿飯店。

全縣毒品列管人數436人

花蓮縣警局刑警大隊長林明俊說，一○四年、一○五年花蓮全縣查獲的毒品案件分別為一千零廿四件及一千三百九十二件，並以偏鄉新城、秀林、萬榮和卓溪等鄉鎮市為多，全縣毒品列管人數約四百卅六人。

林明俊強調，目前雖未接獲旅宿業者提報發現房客疑似吸毒或留有毒品案件，但有鑑於外縣市多起案例，仍呼籲業者應提高警覺，展現花蓮旅宿業反毒決心，協助警方進行查緝，若發現特殊房客異狀，應盡速通報警方。

花蓮縣逾百家旅宿業者昨早共同簽署反毒宣言，盼能建構花蓮無毒旅宿環境，避免毒害旅客，縣府衛生局毒品防治中心也向業者宣導反毒標章認證流程，邀請業者在旅宿大廳張貼反毒宣傳海報、貼紙，用實際行動支持無毒旅宿願景。

新興毒品 與軟糖、果凍雷同

警方表示，目前流行的新興毒品，外觀包裝與市售軟糖、跳跳糖、果凍及咖啡包雷同，但內含疑有綜合型毒品，與日前W飯店混用毒品暴斃案相似，無吸毒經驗者，輕微劑量恐會引發昏睡、極度亢奮，呼籲民眾及業者須格外注意，若房間內遺留來路不明等食物，切勿貿然食用。

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  • 新興毒品入侵旅宿環境，花蓮逾百家業者昨舉辦反毒誓師大會。 （記者王峻祺攝）

    新興毒品入侵旅宿環境，花蓮逾百家業者昨舉辦反毒誓師大會。 （記者王峻祺攝）

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