〈北部〉宜縣休閒農業區 年創近30億經濟效益
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣有十五個休閒農業區，不僅數量是全國之冠，今年更有八區獲全國優等與甲等表揚。縣府農業處表示，休閒農業每年為宜蘭帶來九百一十六萬人次遊客，創造近三十億元經濟效益，宜蘭休閒農業要更精進，未來要深耕安全農業、健康飲食及環境教育，並強調永續概念，朝綠色休閒農業邁進。
8區獲全國優等與甲等表揚
民國八十九年，宜縣的枕頭山休閒農業區率先獲農委會核定，成為全國第一個休閒農業區，至今已十七年。縣府農業處表示，宜蘭推廣休閒農業不遺餘力，目前獲核定的休閒農業區高達十五區，農委會兩年辦理一次評鑑，今年全國優等及甲等的休閒農業區共有三十個，宜蘭縣就佔了八個。
中山休閒農業區 採團體經營
宜蘭縣冬山鄉中山休閒農業區、員山鄉枕頭山休閒農業區都獲得優等，兩個都是縣內休閒農業區的鼻祖；中山休閒農業區成立八年，這次是第四次拿下優等的佳績，只要有評鑑就獲獎，真的很不簡單。總幹事林文龍說，中山以「團體經營」概念，讓農友和社區居民共同經營農村，而不是讓單一農戶單打獨鬥，例如結合套票和農產品，將農業觀光更加深化。
林文龍表示，中山休閒農業區致力有機農業推動，最知名的就是柚子和茶葉，兩者的有機栽植面積已達三十公頃，有二十七個農戶投入有機栽種，未來希望繼續朝有機、永續方向邁進，規劃綠色低碳農村旅行。
農業處指出，宜蘭縣內還有六個農業區獲得甲等，包含三星鄉天送埤休閒農業區、冬山鄉大進休閒農業區、羅東鎮羅東溪休閒農業區、員山鄉橫山頭休閒農業區、壯圍鄉新南休閒農業區及頭城鎮新港澳休閒農業區等六區。
根據農委會一○四年效益評估報告，宜蘭縣休閒農業每年為宜蘭帶來九百一十六萬人次遊客，創造二十九億兩千四百六十四萬元經濟效益；農業處表示，宜蘭休閒農業要更精進，除了在安全農業、健康飲食教育及環境教育等面向繼續深耕，也要強調永續概念，朝綠色休閒農業發展。
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標題：〈北部〉宜縣休閒農業區 年創近30億經濟效益
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