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〈北部〉蕭如松園區換妝 穿木屐鞋遊園

2017-04-28

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區配合區內日式風格老建築，近期添購日式繪馬牆和日式木屐鞋，要讓參訪遊客感受復古日式風情，縣長邱鏡淳昨天前往體驗，對這項新服務很滿意。

邱鏡淳昨天和文化局長張宜真以及多名縣議員到蕭如松藝術園區，當場換上日式木屐鞋在園內散步，看起來非常悠閒愜意；他們也嘗試了園區即將推出的梅子DIY課程，體驗農家手作醃漬果物的樂趣。

邱鏡淳說，利用保存已故美術大師蕭如松故居而成立的蕭如松藝術園區，六百坪的園區內共有五座日式建築和植栽豐富的精緻庭園，營運業者增加繪馬牆和木屐鞋等服務，讓當地的日式風情更加濃郁。

張宜真說，園區持續辦理客家藝文推廣活動，五月份有「術衢藝。設計觀」的油畫、玻璃藝術、平面設計、漫畫等展覽；六月份有藝術家王麗珍用凹版及絹版組成的版畫作品展；七月份將與原住民創意市集亮點串連，並規劃蕭如松老師的珍貴老照片展。

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  • 新竹縣長邱鏡淳（左四）昨天到蕭如松藝術園區，和大家一起穿日式木屐鞋參觀日式老建築。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣長邱鏡淳（左四）昨天到蕭如松藝術園區，和大家一起穿日式木屐鞋參觀日式老建築。（記者蔡孟尚攝）

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