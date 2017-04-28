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〈北部〉爆竹倉儲再動工 地方要求撤照

2017-04-28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣定烽煙火公司，五年前申請興建容量卅五噸的爆竹倉儲，因建物不符相關法規被勒令停工，最近業者獲准新建，地方再度反彈。縣議員孫素娥組議會專案小組，彙集居民意見，要求縣府撤照，勒令停工，以保障居民生命財產安全。

縣府：未來將嚴格把關

縣府表示，業者已依法重新取得建照，並符合相關法規，目前尚未完工，未來將嚴格把關。

定烽煙火於五年前，在頭屋鄉象山村濫坑路申請「增建」五棟倉庫，引發居民反彈，孫素娥當年為此在議會提出質詢，時任縣長的劉政鴻隨即率員到現場會勘，要求以嚴格的安全標準檢視。會勘後，縣府發現業者未按圖施工，勒令業者停工。

地方以為危機已解除，不料，近來發現廠址基地又大興土木，向縣府查證，得知業者已獲縣府核准動工，再度陳情。孫素娥昨天偕縣議員胡忠勇、禹耀東等人，與地方居民、民代召開專案會議，並邀請縣府消防局、工商發展處及鄉公所等相關官員與會。

縣府官員都表示，業者依法提出申請，相關主管單位也嚴格審查其消防安全設施、用地及建築法規，才准予動工，未來會持續嚴格管理。不過，地方仍存疑，批評罔顧居民性命；孫素娥更批評，「危害鄉親生命安全，就是違法！」 要求縣府撤照，勒令停工。

縣府表示，業者今年依法重新申請取得建照，並符合水保、消防、建築結構安全相關法令規範，於三月申報開工，目前尚未完工。

縣府強調，將會隨時派員現勘抽驗並製作紀錄，另針對消防安檢部分，每月至少一次，如有違規立即舉發，力求審慎把關。

業者彭常睿表示，經上回被停工後，公司已完成檢討、改善，並依照法規重新申請。

他強調，爆竹煙火是在製造及施放時，會有危險，製成品在妥善的儲存空間，是相當穩定、安全；目前該處仍有十噸的成品儲藏量，消防安檢平均每週一次，十分嚴謹，對於地方反彈，感到「很無奈」。

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  • 地方召開專案會議，要求縣府撤照、勒令停工。 （記者彭健禮攝）

    地方召開專案會議，要求縣府撤照、勒令停工。 （記者彭健禮攝）

  • 「定烽煙火公司」最近又申請新建並施做「爆竹倉庫」，引發居民反彈。 （記者彭健禮攝）

    「定烽煙火公司」最近又申請新建並施做「爆竹倉庫」，引發居民反彈。 （記者彭健禮攝）

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