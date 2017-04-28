〈北部〉陪成長扛家計 暖媽抱嬰賣零食
〔記者王駿杰、洪美秀／竹市報導〕卅五歲林姓女子患有輕度智能障礙，因丈夫輕度肢障，工作不便，家中又有讀小學的女兒及八個月大的男嬰要養，她扛起家計，到新竹火車站擺攤賣零食，叫賣之餘還要哄著襁褓中的男嬰，就算悶熱、淋雨做生意也不喊苦，堅毅面對逆境的生活態度讓路過民眾感動與不捨，將這感人畫面po上臉書社團，盼大家幫幫這名「暖媽」。
一家四口都領有身障手冊
新竹市府社會處說，這名懷中摟著男嬰、拿著塑膠盒賣零食的暖媽，一家四口都領有身障手冊，是社會處的長期個案，丈夫與她年紀相仿，有輕度肢障，工作不便，每天負責接送念小學的女兒，教導她課業。
社會處指出，雖然暖媽家每個月可領到兩萬五千元的補助津貼，但扣去房租，只剩下一萬多元的生活費，家中經濟壓力仍感沉重。
為了讓家人獲得更好的生活品質，暖媽隻手撐起家計，當起全家的保護傘，她趁女兒上學不在家的空檔，自行批些巧克力、牛奶糖到新竹火車站擺攤做生意，靠用心叫賣吸引顧客上門，由於孩子養育工作不想假手他人，所以總會帶著男嬰擺攤。
社會處表示，暖媽抱著的男嬰逢人就笑、不太哭鬧，叫賣時暖媽都抱在懷裡，左手還會拿玩具逗他開心；下雨時，暖媽會尋找遮雨處，別讓雨水濺濕男嬰。不少民眾連日看到暖媽的辛勞，路過紛紛大讚「真的是慈母」、「剛送朋友去火車站，立刻買五百元讓她早點回家休息」。
社會處指出，社工定時都會帶物資到暖媽家訪視，給予必要協助，由於擺攤會使嬰兒歷經風吹日曬，陷於風險，社工除提醒暖媽注意安全，也會嘗試配合勞工處，希望協助暖媽找到更好的工作，並給予男嬰妥善照顧。
毅力媽媽楊煥彩 鼓勵癌友
此外，新竹市府即將表揚今年度的模範母親，竹市身心障礙者聯合就業協會推薦的毅力媽媽楊煥彩，今年六十八歲，雖罹癌且是聽障人士，但卻兼任多份工作，只希望給孩子好的教育及生活，並常鼓勵癌友們，分享自己對抗病魔的經驗，讓癌友有勇氣接受治療。
楊煥彩雖是身障者，但從不認為自己是弱勢，只要能奉獻微薄力量，就去協助需要幫助的人，更以自身的經歷，鼓勵其他癌友。
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