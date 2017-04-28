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〈北部〉桃園分署拍賣 近200坪商辦再減價
2017-04-28
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政執行署桃園分署五月份「一二三聯合拍賣日」，五月二日下午二點於桃園區中正路一一九五號辦公室登場，桃園分署表示，拍賣物件包括住辦大樓、3C產品，最受矚目的拍賣品是桃園藝文特區的桃園國際經貿中心第十二樓辦公室，總坪數一九七‧○二坪附三個車位，經過兩次減價後，拍賣底價降至四九二四萬元，低於周邊每坪逾四十萬元的市場行情。
桃園分署表示，除了不動產，當天動產法拍會主題是3C產品及零件，包括電腦主機、螢幕、網路雲端硬碟、液晶電視、影印機、電腦傳輸線等，也有熱賣商品寢具枕頭及多種生活衛生清潔用品，各種查封物品都以低於市售價格陳列拍賣或直接變賣，歡迎民眾屆時來搶便宜，詳情可洽桃園分署官網及臉書專頁查詢。
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