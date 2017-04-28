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〈北部〉坐骨神經痛 敏盛推「脊椎微創手術」

2017-04-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕坐骨神經疼痛是國人常有的毛病，其中十％病患因為腰椎滑脫必須手術，坊間微創腰椎手術雖然術後復元快，但須自費五到十五萬元，病患常常無力負擔，桃園敏盛醫院經多年研究，推出「脊椎微創手術」，具健保給付、傷口小、隔天就可下床活動等優點。

敏盛醫院神經外科主任張明元表示，傳統「腰椎後固定手術」，由於傷口較大，手術中出血量較多，術後三天才能下床，但健保可給付；而「微創腰椎後固定手術」，傷口小、出血量也少，手術隔天就可下床，但得自費五到十五萬元，很多病患無力負擔；敏盛醫院推出「脊椎微創手術」，效果與「微創腰椎後固定手術」差不多，可健保全額給付，減少民眾負擔。

張明元說，「脊椎微創手術」使用健保給付的醫療器材實行手術，可達到「自費微創腰椎後固定手術」相似效果，因手術中顯微鏡視野下可直視骨釘入點，降低骨釘造成的神經傷害風險，手術方式相對安全且很經濟，但醫師需有較高的技術門檻。

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