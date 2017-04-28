〈北部〉大溪李騰芳古宅活化 重新開館
〔記者李容萍／大溪報導〕肅靜！迴避！國定古蹟大溪李騰芳古宅是台灣少見的大宅第，也因李騰芳精擅書畫，室內擺設相當多書畫裝飾，是典型的文人雅居；歷經三次整飭修建，市長鄭文燦昨主持「老宅開門」重新開館儀式，即日起加入無圍牆的大溪木藝生態博物館行列，以小學堂、工作坊方式介紹古宅與大溪的歷史文化，成為台灣「古宅新生」的典範。
鄭文燦指出，李騰芳古宅建於一八六○至一八六四年間，約莫清朝咸豐、同治年間，經營米穀事業起家的李家先祖炳生、都生、振生三兄弟興建宅邸，在上街（現今中央路九十九號）成立公店「金興」作為經商店面，從事米穀買賣而躍升大溪富家，並開通「月眉通道」（現今和平老街卅八、四十號之間），以便利李宅與街區及公店間往來，李騰芳為炳生的三子，宅邸落成不久後參加鄉試中舉，李騰芳古宅因此成為舉人宅。
交由木博館營運 活動介紹李家與大溪歷史
鄭文燦說，李騰芳古宅代表李姓家族在大溪的歷史與榮耀，更是大溪的文化資產，前年二月展開第三次修復，經由李家「祭祀公業法人李金興公」同意，將古宅活化，交由大溪木藝生態博物館營運，成為全台灣「古宅新生」的典範。
鄭文燦表示，大溪旅遊型態將有所改變，要呈現多元豐富的小旅行，包括老街、木器、石門水庫、慈湖、觀光工廠、李騰芳古宅及月眉休閒農業區等不同面向，可達到遊客人潮分流；李騰芳古宅所在的月眉地區，是進入大溪的入口之一，將申請劃定為休閒農業區，市府也在「前瞻基礎建設計畫」中提出「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」，讓遊客體驗充滿歷史、人文、生態、農業的大溪。
即日起到九月，木博館推出免費導覽、講座及體驗活動，以現地踏查的深度導覽、生動的古蹟講座、豐富的手作、行動劇場體驗等，讓民眾認識更多李氏家族發展與周遭環境的風貌變遷，參加者可帶走專屬的手作品，活動詳情公布於木博館官網。
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