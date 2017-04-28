〈北部〉駕駛怨苛刻 桃客：月薪不輸同業
司機：超過219小時才有加班費
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園汽車客運駕駛范光明等人，昨在多個工會團體陪同下到桃園市政府陳情指出，桃客長期領取市府補助，對員工卻極為苛刻，底薪只有二萬一千元，每月行車超過二一九小時才有加班費，根本漠視勞基法；桃客總經理楊世勳表示，桃客薪資計算方式比較複雜，各種津貼就超過十多項，但司機平均月薪達五．五萬元以上，絕不輸給同業。
業者：將於今日提出調薪方案
楊世勳說，員工訴求的薪資問題，他與工會於四月十八日進行協調會達成共識，公司將於今日提出調薪方案，五月二日送請董事會討論；范光明是因一個月休假十多天，還私下以現金請其他員工代班，違反公司規定被開除，勞動部將於五月一日進行仲裁。
昨陪同陳情的包含桃產總等工會成員，訴求桃客必須依法計算工時及加班費，並補足加班費給員工，且對遭解僱、經申訴復職的勞工，不得打壓。
范光明表示，桃客規定只有「行車時間」才列入工時，其他包括維修、清潔、加油等時間都不計入工時，駕駛底薪只有二萬一千元，等於時薪八十八元，另每個月行車時間超過二一九小時才有加班費，根本漠視勞基法規範。
范光明說，他因母親在安養院需要照顧，加上同站還有其他司機買房子想多賺點錢，同事主動與他商量換班，且也都向場站報備，雖然公司明定「駕駛不得私下換班」，但桃客從未有人因此受罰，公司根本是故意拿他開刀。
市府勞動局表示，自一○四年一月至一○六年四月，勞動局對桃客進行勞動檢查，共裁罰十四件，裁罰三四九萬元；至於「駕車時間」問題，必須符合交通法規「每日不得超過十小時」規定，此外「工作時間」亦應符合勞動基準法「一日不得超過十二小時」規定。
此外，針對網友質疑桃客是立委吳志揚的家族企業，吳志揚在臉書聲明自己並非桃客股東，也未介入經營，同時強調針對大客車駕駛工作超時問題，他多次在立院提出質詢並提出「道路交通管理處罰條例修正案」，要求大客車裝設電子式行車紀錄器，進行工時與行車路線的管理。
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標題：〈北部〉駕駛怨苛刻 桃客：月薪不輸同業
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