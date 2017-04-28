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〈北部〉盼了17年 員山童玩公園下月動工
2017-04-28
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉民期盼已久的童玩公園，歷經十七年終於要動工，宜蘭縣政府斥資兩億元，在外員山裝甲車營區舊址約三．七七公頃土地，打造宜蘭童玩知識的創意基地，宜蘭縣代理縣長吳澤成說，基礎工程已經發包，預計五月動工。
吳澤成昨天偕同縣府團隊到員山鄉內城國中小進行地方訪視座談，提到大家企盼的童玩公園即將在五月初進行基礎工程，相關工程已經發包，會先針對環境、排水施工，土地正在辦理撥用，建築物也在進行轉移程序，等到營區與營房獲得撥用及轉移後，會對建築物再做整修。
縣議員陳俊宇說，縣政府目前編列的預算約兩億元，不能滿足員山鄉民的期待，希望縣府再增加預算編列，現階段規劃的三．七七公頃只是第一期，後面還可以再編列第二期和第三期，連結周遭其他公園和風景區，才能達到縣府當初規畫的願景。
縣府文化局表示，童玩公園預計在外員山營區興建，目前已有三筆土地正在辦理移轉登記，另外還有七筆土地辦理徵收，除了初期投入的兩億元經費，文化局也會繼續爭取中央補助，引進更多資源，縣府也會盡快完成徵收辦理興建，以符合鄉民期待。
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