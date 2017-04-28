〈北部〉「搓圓仔湯」判刑 玉里鎮代表會正副主席解職

2017-04-28

代表共11人 就有5人遭解職

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮民代表會包括主席呂理忠、副主席鄧坤明及邱顯達共五名代表，在選舉時將同選區候選人「搓圓仔湯」造成同額競選以求當選，法院一審判無罪，檢方上訴高院後二審判決有罪，五人分別判刑四到六個月，由於檢察官確定不再上訴因而定讞，花蓮縣府本月廿一日將五名代表解職，並指派林明慧擔任代理主席！

縣府民政處長蕭明甲說，呂理忠（代表會主席）、鄧坤明（代表會副主席）、邱顯達、鍾素政、邱玉林共五名鎮民代表，一審判決無罪，二審於三月卅一日宣判大逆轉，五人都被判有期徒刑。

他說，依法從二審判決日起，五名代表即停職，由於判決書諭令被告不得上訴、檢察官得上訴，且檢察官也沒有在十日內提起上訴，因此二審定讞。

近期將表決選出新任正副主席

縣府在本月十二日收到判決書後，於四月廿一日將包括玉里鎮代表會包括正副主席共五人予以解職，昨日並指派代表林明慧擔任代理主席，將於近期內召開臨時會，表決選出新任正副主席，也創下花蓮地方自治史少見案例。

缺額未超過一半 不再補選

玉里鎮代表會代表共十一人，解職五人，依照地方制度法，因缺額未超過二分之一、且所遺任期不足二年，因此不再補選。

花蓮縣選委會表示，依地方制度法原本應進行遞補，但五名代表當時競選的玉里鎮第一選區應選七人，共有八人登記，因此只有一人落選；惟落選的李敏聰已癌症過世，因此無人可遞補，剩下的六名代表繼續作到任期結束。

一○三年的鄉鎮代表選舉中，被判刑的五名代表同屬玉里鎮第一選區，應選七人八人登記，五人則涉嫌集資「搓圓仔湯」，將連任三屆鎮代表李敏聰退選，一審判決無罪，二審則大逆轉，法官將五人以「共同預備對於候選人交付賄賂，而約其放棄競選」處刑，代表鍾素政、邱玉林判刑六個月；代表會主席呂理忠判刑五個月；副主席鄧坤明、代表邱顯達判刑四個月，各褫奪公權兩年，均得易科罰金。