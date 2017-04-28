〈北部〉光武國中新建校舍 建築師漏列350噸鋼筋

2017-04-28

三年追加三千兩百萬元

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市光武國中新建校舍一○四年二月動工以來狀況連連，市府接連發現建築師竟漏列高達三百五十噸、一千多根鋼筋量和近一千噸水泥量，除辦理三次變更設計，還連續三年追加共三千兩百萬元經費，除確保工程安全無虞，也期許今年九月順利讓學生到新校舍就學。

市府教育處強調，光武國中新建校舍是在前任市長任內招標發包，市府除要求工程單位和學校要確實設計，未來也會請工程單位避免不斷變更設計和追加預算，確保工程品質和進度。

由於關埔地區人口不斷增加，近年光武國中教室嚴重不足，導致新生入學實施總量管制多年，市府爭取教育部四千萬元經費加上市府自籌款一億七千萬元，將學校旁邊原國防部的精華土地變更為教育用地，並採「先建後拆」方式蓋建新校舍。

市府預計蓋四層樓五十間教室，並希望九月能增加兩班共六十個新增新生名額，但在工程進行後卻狀況不斷。

市府施工後除了發現建築師竟漏算了一千多根，約三百五十噸鋼筋數量，就連水泥量也漏算，因此緊急辦理變更設計和追加預算，接著又發現照明機電和漏電系統及綠建築申請都有遺漏，得再辦理變更設計和追加預算，光是鋼筋和水泥就追加一千一百萬元，機電照明設備六百多萬元，近三年已辦理三次變更設計，共追加三千兩百萬元經費。

市府將求償 列不良紀錄

市府除已根據合約要求得標的建築設計單位要負責，未來也會提求償，並列入不良紀錄。據了解，新竹市府教育處每年工程編列的本預算約四千萬元，但光是光武國中新建校舍工程已辦理三次變更設計和追加預算，市府未來將針對學校工程和新建學校工程，要求建築師和承包公司要審慎設計，特別提出保證，避免類似情況發生。