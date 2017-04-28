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〈北部〉桃市首件老屋拉皮補助 「蘭室」完工

2017-04-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府推動都更整建維護，對老舊房屋提供拉皮補助，其中策略性地區補助工程費七十五％，一般地區四十五％。大溪區中山老街的蘭室位於策略性地區，也是登錄有案歷史建築，由於屋齡一二○年，建築物立面斑駁、毀損嚴重，市府補助一四二．五萬元進行修補，工程於今年初完工，成為桃園市首件都更整建維護補助案件。

申請屋齡須15年以上

住宅發展處副處長莊敬權表示，申請外觀拉皮的房屋，屋齡均須十五年以上，一般地區的獨棟或連棟式建築，需有連續三個門牌號碼以上；集合式住宅部分，六層樓以上需整幢建築物申請，三層樓以上、未滿六層者，必須連續兩棟樓提出申請；而策略性地區，則無論房屋型式，只要一棟就可以提出申請。

策略性地區包含「老街溪兩側更新地區」及「中壢區新明路、民權路、中央西路、義民路圍成街廓」、「桃園、中壢、內壢火車站周邊更新地區」、「大溪老街保存區」，原則上是補助外觀拉皮，但因漏水等造成外觀問題，也可一併處理。

莊敬權說，都更整建維護補助主要是讓都市的外觀更漂亮，從前年起編列預算，去年編列五百萬元，核准七件申請案。

大溪老街蘭室於前年底申請，去年七月核准，是桃園第一件完工的都更整建維護補助案，不僅改善原有建築物立面斑駁毀損，騎樓屋頂漏水及電線老舊等影響公共安全問題也同時解決，將可活絡周邊的商業活動。

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  • 蘭室經整修後，門面顯得古意盎然。（都發局提供）

    蘭室經整修後，門面顯得古意盎然。（都發局提供）

  • 蘭室未整修前，門面斑駁老舊。（都發局提供）

    蘭室未整修前，門面斑駁老舊。（都發局提供）

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