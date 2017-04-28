〈北部〉露營地缺管理 桃市觀旅局：正訂管理計畫
〔記者邱奕統／桃園報導〕市府觀光旅遊局昨天在市議會進行工作報告，多名市議員指出，露營是當下熱門的休憩活動，桃園至少有九十三處露營場地，卻欠缺專法管理，各營地良莠不齊，不僅民眾安全沒保障，也有影響環境生態之虞，呼籲觀旅局應訂定專法管理；觀旅局表示，正訂定「露營地行銷管理計畫」進行管理。
市議員謝彰文表示，露營已成為國人休閒活動主流，露營地也如雨後春筍般不斷冒出，一項非官方統計指桃園市至少有九十三處露營地，每個露營地約可提供三十個營位，以一個營位日租金八百元至一千二百元計算，估計年產值數千萬元。
她說，露營地的商機大，但目前沒有專法管理，若以屬性而言，中央的農委會、教育部及交通部觀光局都沾得上邊，在經營管理上，地方政府的農業、教育與文化觀光單位都難以切割，但現況卻是「三不管」，各單位互踢皮球，從未清查、取締違法營地。
謝彰文表示，因為「三不管」的情況，露營活動亂象層出不窮，例如有的營地設在山坡地，對於水土保持可能造成影響，萬一發生地震、豪雨，引發土石流，可能也會對遊客生命安全造成威脅，且營地產生的廢水、垃圾等，也對環境與水源造成污染。
市議員蘇志強說，桃園市的露營地多集中在復興山區，觀旅局應該訂定專法管理，才能輔導推動安全、環保的露營活動。
土地使用、水土保持 已有規範
觀旅局坦言，露營活動確實仍無專責法令管理，但現有的法令對土地使用管理、水土保持等都有規範，違規者仍會受罰，觀旅局對露營活動採行銷輔導為主，目前也正擬定「露營地行銷管理計畫」，未來會依管理計畫全面清查全市的露營地，並提供合法露營地的相關資訊給民眾參考。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 全中運六都墊底 教育局長：不為成績挖角
- 中市府擬設數位治理局 藍營議員喊退案
- 《小檔案》亞太國際棒球訓練中心 將是全國最大棒球場
- 華德福搬到興昌國小 南昌社區說不
- 衛星追蹤赤腹鷹 「墾丁四號」北返過境澎湖
三年追加三千兩百萬元新竹市光武國中新建校舍一○四年二月動工以來狀況連連，市府接連發現建築師竟漏列高達三百五十噸、一千多根鋼筋量和近一千噸水泥…
- 才女作家林奕含驚傳過世 網友難過不捨
- 才女作家林奕含留遺書 家中上吊自殺
- 小S爆粗口 嗆林志玲耍心機
- 地方臉書社團淪18禁 竟直播A片
- 公務機關資安事件 須通報政院
- 〈台股青紅燈〉臉皮比牆厚的公司
- 42歲楊采妮當媽 樂曬雙胞胎
- 《自由廣場》國民主權與公共媒體
- 非洲最棒的「禮物」 誕生首位大聯盟球員
- 台購F-35？ 美政府將與國會協商 評估台灣防衛需求
- 驚！《冰上奇蹟》男星傳死訊 得年35歲
- 【朵朵小語】焦慮
- 前瞻基建》徐國勇：哪個立委不要建設 大膽講出來
- 不肖業者侵權 4735個仿冒燈具被查扣
- 婦聯會聽證》顧立雄：若宋美齡非蔣夫人 能使喚黨嗎
- 降雨樂觀 北部可望脫離一階限水
- 《魏應充判刑2年》混油詐6千萬 法官認定42人受騙
- 官司結怨 退學女大生 刺殺退休教授
- 石中玉燒炭獲救 淚求別醒來-走過7年憂鬱症 笑自己太傻
- 瑞儀首季EPS1.55元 擬對抗OLED四大戰略
- 刺激投資？提振就業？ 仍難說
- 借2百萬被白睡2次 包養女淚訴：感覺被性侵
- 殷仔吞首敗／變化球賣相差 打者不買帳
- 拒檢倒車撞死女童 女毒蟲判16年
- 輝山案效應 券商海外子公司 金管會啟動大清查
- 家長團體轟李來希：別人孩子死不完
- 《自由廣場》前瞻 可以聰明一些
- 黨產會所邀學者》周婉窈：婦聯會是國民黨黨外組織
- 自由談》年金改革是實踐蔣經國遺訓
- 黃亦志對症下藥 肌力EQ進化
- 天天跪爬上班 縣長蹲低表揚她
- 台幣小貶0.5分 收30.156元
- 謝志偉德國演說 批「一中」為過時現狀
- 借200萬被白睡2次 包養妹哭訴...像強姦
- 川普稅改若過 Fed恐加速升息
- 婦聯會所邀學者》林德政：婦聯會由蔣夫人一人決定
- 浪琴騎士系列 尊寵媽咪
- 德片笑看黑歷史 用愛解答
- 30年內 東京大地震機率近5成
- 巴黎首位唯一 女珠寶設計師訪台
標題：〈北部〉露營地缺管理 桃市觀旅局：正訂管理計畫
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email