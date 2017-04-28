〈北部〉露營地缺管理 桃市觀旅局：正訂管理計畫

2017-04-28

〔記者邱奕統／桃園報導〕市府觀光旅遊局昨天在市議會進行工作報告，多名市議員指出，露營是當下熱門的休憩活動，桃園至少有九十三處露營場地，卻欠缺專法管理，各營地良莠不齊，不僅民眾安全沒保障，也有影響環境生態之虞，呼籲觀旅局應訂定專法管理；觀旅局表示，正訂定「露營地行銷管理計畫」進行管理。

市議員謝彰文表示，露營已成為國人休閒活動主流，露營地也如雨後春筍般不斷冒出，一項非官方統計指桃園市至少有九十三處露營地，每個露營地約可提供三十個營位，以一個營位日租金八百元至一千二百元計算，估計年產值數千萬元。

她說，露營地的商機大，但目前沒有專法管理，若以屬性而言，中央的農委會、教育部及交通部觀光局都沾得上邊，在經營管理上，地方政府的農業、教育與文化觀光單位都難以切割，但現況卻是「三不管」，各單位互踢皮球，從未清查、取締違法營地。

謝彰文表示，因為「三不管」的情況，露營活動亂象層出不窮，例如有的營地設在山坡地，對於水土保持可能造成影響，萬一發生地震、豪雨，引發土石流，可能也會對遊客生命安全造成威脅，且營地產生的廢水、垃圾等，也對環境與水源造成污染。

市議員蘇志強說，桃園市的露營地多集中在復興山區，觀旅局應該訂定專法管理，才能輔導推動安全、環保的露營活動。

土地使用、水土保持 已有規範

觀旅局坦言，露營活動確實仍無專責法令管理，但現有的法令對土地使用管理、水土保持等都有規範，違規者仍會受罰，觀旅局對露營活動採行銷輔導為主，目前也正擬定「露營地行銷管理計畫」，未來會依管理計畫全面清查全市的露營地，並提供合法露營地的相關資訊給民眾參考。