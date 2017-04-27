〈北部〉吉安干城地下道如迷宮 地方盼拆

2017-04-27

〔記者王錦義／花蓮報導〕連接花蓮台九線與台九丙線的吉安干城地下道路線複雜，常有民眾不了解動線方向，逆向闖入車道，每逢颱風時又會淹水，造成不少交通安全問題，地方民眾盼拆除干城地下道，藉由新設中央路平面道路以取代之。

花蓮縣政府、吉安鄉公所召開「吉安鄉一號公路（中央路）銜接台九線」道路工程可行性評估說明會，由於中央路、台九線中間還有鐵道阻隔，規劃公司提出平面、地下道、高架及闢建高架新路等四種銜接方案。

吉安鄉長黃馨認為，中央路往南若以高架道路跨越鐵路銜接台九線，是多此一舉，希望改成鐵路高架化、道路平面化；地方民眾多不贊成規劃公司的立體規劃方案，因為目前的干城地下道就是失敗例子，多達八個出入口、動線複雜，不熟悉路況的駕駛人即使有指標還是「霧沙沙」，容易逆向違規。

為此議員黃振富建議拆除「有如迷宮」的干城地下道，採平面道路方式銜接，以動線引導並分散來自鯉魚潭方向的車流量，讓民眾可選擇沿著新台九線引導至知卡宣大道向東行，於南側以箱涵方式銜接舊台九線，一併解決排水問題。

與會的公路總局第四區養護工程處花蓮工務段長沈清瑞說，未來將重新規劃干城立體交叉道，透過完整的地下匝道系統，將整個路廊重新規劃得更完善。