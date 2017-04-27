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〈北部〉花蓮偏校缺師資 國小參賽科展縮水

2017-04-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣第五十七屆國中小科學展覽會，昨在東華大學創新研究園區舉辦，共有國小組十七件、國中五十八件參展，其中國小組參賽件數大減，比去年少十件，與八年前相比則大減三十件！

原來因為少子化影響，擔心學生愈來愈少導致減班、老師超額，花蓮縣許多中小學都有員額控管，偏鄉學校代理代課老師比例高，加上指導科展經驗無法替正式教師甄試加分，致缺乏誘因。

至於國中組作品送件數仍大致維持住，主要是國中學生如全縣、全國科展得獎，可在免試入學獲得加分，加上國中分科比較細，有專長師資可指導，因此國中組仍有五十八件。

科展昨在東華大學創新園區體育館舉辦，六大類國、中小學共七十五件作品參賽，以生活與應用科學的十六件最多，其次為國中組數學科的十三件，主辦的花蓮縣教育處邀請台大、台師大、台北科大、東華、慈濟大學多達十二名評審，昨現場為各校作品評分，下午舉辦頒獎典禮，國中團體獎前三名分別為國風國中、花崗國中、慈濟中學；國小組前三名則是東華附小、中正國小、慈濟附小。

取得全國科賽參賽權的作品包括物理科海星國中「環管共舞─橡皮筋於管柱落下的運動研究」；化學科美崙國中「明爭暗『豆』─以導電度及透光度探討製作傳統豆腐時蛋白質凝結之關係」；生物科東華附小「虎克Run and Fly─八星虎甲蟲成蟲的移動方式探究」；地球科學科國風國中「食『米飯』敬『水土』─後山米之鄉成因探討」；生活與應用科學科國風國中「凍結pm2.5」。

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  • 花蓮中小學科展昨在東華大學創新園區舉辦，各中小學科展隊伍現場解說作品給評審瞭解。（記者花孟璟攝）

    花蓮中小學科展昨在東華大學創新園區舉辦，各中小學科展隊伍現場解說作品給評審瞭解。（記者花孟璟攝）

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