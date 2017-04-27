〈北部〉宜蘭凱旋國中學生演偶戲 蟬連全國特優

2017-04-27

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣凱旋國中戲劇社成立兩年，連續獲得全國特優；今年戲劇社再度參加「全國創意戲劇比賽」，榮獲現代偶戲手套偶戲組特優。學生開心的說，演偶戲很好玩，可以挑戰不同的配音方式。

凱旋國中四月到雲林參加全國戲劇比賽，在指導老師經佩之和方嘉麗帶領下，以「重組對不起」拿下特優佳績；凱旋國中表示，這部戲主要呈現教育現場的師生關係，一群頑皮的學生以手機側錄老師演講和責罵片段上傳網路，想讓老師因輿論壓力離開學校，最後學生了解自己錯誤，深刻反省。

除了戲劇巧思，凱旋國中的布景和戲偶更受到評審好評，布景在戲劇演出過程可以變化重組，扣緊劇情，兩座大型人臉道具，凸顯老師和學生角色。凱旋國中指出，希望透過創意戲劇比賽，讓學生在舞台散發光芒，找到自己的特色。

凱中這次有二十名學生參與比賽，學生們努力學習語言表情，表現戲偶情緒；九年級學生朱玫憲第二次參賽，他說，很喜歡幫人偶配音，他自己還想出三種說話方式，希望能更融入角色，融入劇情。