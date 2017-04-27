〈北部〉醫護徵才搶人 苗縣媒合逾9成

2017-04-27

〔記者許展溢／苗栗報導〕長期以來，國內醫護人員鬧人才荒，苗縣府與勞動部苗栗就業中心，昨天在仁德醫護管理專科學校舉辦徵才活動，吸引近十家醫院設攤，並祭出月薪四萬元起跳的條件「搶人」，粗估媒合率超過九成。

護士工作時間長，又需輪值應付不可預測病人的狀況，國內醫護人員流動率近十年居高不下，導致各大醫院長期鬧護士荒。

昨天這場「適才適所—仁德優先」徵才博覽會，包括台大、慈濟、馬偕、中國醫藥大學附醫、榮總等醫療院所及衛福部苗栗醫院、大千、為恭醫院等都來設攤徵才，並開出月薪四萬元起跳的條件招募。

護理師國考榜首 張舒晴返校分享

今年四月護理師國考放榜，打敗全國包括台大等四十四所大學，及十三所五專學校設有護理科系學生，獲得第一名的仁德學生張舒晴，昨天也接受學校表揚，更與學弟妹分享心得。

張舒晴說，雖然很多人說當護士很辛苦，但幫助別人是一件很快樂的事，認為沒有什麼工作是不辛苦的，也希望藉此能磨練自己，也很感謝師長耐心指導、協助，勉勵學弟妹再接再厲，不要劃地自限。

校長黃柏翔說，多年來，學校護理科、醫事檢驗等相關科系應屆畢業生就業行情超搶手，等同一畢業即就業，昨天粗估媒合率達九成。而張舒晴的例子，也開拓了學子職涯的另一條路，成為各大企業爭相延攬對象，前途未可限量。

縣府與勞動部苗栗就業中心因應畢業季即將到來，今年共規畫四場次校園徵才，首場率先在仁德醫專體育館登場；五月將陸續在育達科大、亞太創意技術學院及國立聯合大學各舉辦一場。