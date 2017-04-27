〈北部〉換電動機車 竹市最高補助9100元

2017-04-27

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕由於機車通勤族日益增加，為有效改善空氣品質，新竹市政府今年加碼編列一百廿萬元，做為新購及換購電動機車補助金，市長林智堅鼓勵市民把握機會踴躍申請，加入綠色運具的行列，愛地球又省荷包。

防空污祭優惠 即日起可申請

市府祭出「新購、換購」電動機車兩種補助方案，補助新購輕型、重型電動機車每輛兩千六百到五千兩百元；補助淘汰二行程機車換購電動機車每輛六千五百到九千一百元，即日起受理申請。

設籍新竹市、年滿十八歲以上市民，每人限申請補助一輛電動機車，設立登記於新竹市的公司或法人，限申請補助兩輛電動機車。

新竹市環保局表示，電動機車具備零燃油、零排氣的特性，完全不會排放細懸浮微粒（PM2.5）的空氣污染物，是友善環境的綠色運具。

近年來，許多流行病理學研究已確立PM2.5對於健康造成影響，包括支氣管炎、氣喘、心血管疾病、肺癌等，無論長期或短期暴露在空氣污染物的環境下，皆會提高呼吸道疾病及死亡風險。

環保局長江盛任說，設籍登記新竹市的電動機車已從一○一年五五五輛增至去年一二二二輛，成長率高達一二七％，其中有七一五輛為環保局補助，補助率為五十九％，顯見民眾逐漸認同以綠色運具的實際行動落實環保，可以幫新竹市每年減碳三五五公噸。

為因應逐年成長的電動機車使用量，已在新竹市建置九十九處共一三○座電動機車充電站，提供民眾便捷充電的友善環境，詳細地點可利用「竹塹EM充電站」APP查詢。

民眾有任何補助相關問題，可致電環保局空氣污染及噪音防制科洽詢（03-5368920分機2014、2002）。