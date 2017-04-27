〈北部〉李永得訪農博 盼更多人認識客家
2017-04-27
〔記者周敏鴻／新屋報導〕客家委員會主任委員李永得昨前往新屋區參觀桃園農業博覽會客家工藝館，欣賞纏花、瓷雕、藍染、竹編等工藝達人的工藝作品，他說，希望農博期間能多吸引一些民眾，前來參觀深入認識客家工藝與文化。
客家事務局邀集瓷雕老師梁成福、金紙拓印老師徐俊國、鐵雕老師鄭炳和、藍染老師謝佩樺、竹編老師歐鴻金火、陶塑老師宋俊雄、琉璃老師古侑盛、木作工藝老師魏榮明、茶藝老師甘興德與纏花工藝老師郭凡瑄等十位達人，創作一百餘件作品在桃園農博展出。
李永得昨前往參觀，他說，客家族群的百工百藝，代表農業社會的生活縮影，也展現客家愛物惜物與就地取材的智慧，希望農博呈現的客家技藝作品精細、多元性，能讓更多民眾從中體現桃園的新農業，並深入認識客家文化。
另外，楊梅警分局昨也添購六輛腳踏車，由女警汪心閔、陳彥婷、簡睿雅、商竹君等人組成「腳踏車巡邏隊」，負責巡邏桃園農博會場，在不影響民眾觀賞前提下，也能迅速處理突發事件。
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