| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB Live》陳偉殷首局3上3下 馬林魚暫領先 10縣市大雨特報！今各地濕涼、明漸回穩
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉李永得訪農博 盼更多人認識客家

2017-04-27

〔記者周敏鴻／新屋報導〕客家委員會主任委員李永得昨前往新屋區參觀桃園農業博覽會客家工藝館，欣賞纏花、瓷雕、藍染、竹編等工藝達人的工藝作品，他說，希望農博期間能多吸引一些民眾，前來參觀深入認識客家工藝與文化。

客家事務局邀集瓷雕老師梁成福、金紙拓印老師徐俊國、鐵雕老師鄭炳和、藍染老師謝佩樺、竹編老師歐鴻金火、陶塑老師宋俊雄、琉璃老師古侑盛、木作工藝老師魏榮明、茶藝老師甘興德與纏花工藝老師郭凡瑄等十位達人，創作一百餘件作品在桃園農博展出。

李永得昨前往參觀，他說，客家族群的百工百藝，代表農業社會的生活縮影，也展現客家愛物惜物與就地取材的智慧，希望農博呈現的客家技藝作品精細、多元性，能讓更多民眾從中體現桃園的新農業，並深入認識客家文化。

另外，楊梅警分局昨也添購六輛腳踏車，由女警汪心閔、陳彥婷、簡睿雅、商竹君等人組成「腳踏車巡邏隊」，負責巡邏桃園農博會場，在不影響民眾觀賞前提下，也能迅速處理突發事件。

廣告
  • 客委會主委李永得（左）參觀桃園農業博覽會的客家工藝館。（記者周敏鴻攝）

    客委會主委李永得（左）參觀桃園農業博覽會的客家工藝館。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
自徵牌照稅 桃園市府將年省5000萬代辦費

四月底以前徵收的牌照稅，過去委由監理站代收，市府地方稅務局局長林延文昨天表示，從明年起，牌照稅改由市府自徵，估計一年可省下五千多萬元的代辦手…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：〈北部〉李永得訪農博 盼更多人認識客家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.